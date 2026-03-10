Canadá informa de disparos contra el Consulado de Estados Unidos en Toronto

La Policía de Toronto ha informado este martes de que sus agentes han acudido al Consulado de Estados Unidos en la ciudad canadiense, tras recibir el aviso de disparos en el lugar, que en todo caso no habrían provocado heridos.

Según compartió el cuerpo policial en redes sociales, a las 5:29 horas (hora local) recibieron un aviso de que "alguien había disparado un arma de fuego" en las inmediaciones del Consulado.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron evidencias de que se había producido dicho disparo, a la vez que han comprobado que el incidente no había dejado heridos.

Por el momento las autoridades canadienses no han identificado a ningún sospechoso, aunque la Policía de Toronto continúa investigando la escena de los hechos para hallar al responsable de los disparos.

Este incidente se suma al registrado en la capital de Noruega, Oslo, donde se busca a la persona detrás de un dispositivo que detonó en la entrada de la Embajada de Estados Unidos.