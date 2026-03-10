​Club El Economista lleva a sus lectores al Meet & Greet de “Juicio a una zorra”

Club El Economista llevó a sus suscriptores la noche del 6 de marzo de 2026 al Meet & Greet de la obra “Juicio a una zorra”, un monólogo dirigido por Alonso Íñiguez y protagonizado por Itatí Cantoral, que busca conectar con nuevas generaciones e invitarlas a cuestionar problemáticas actuales.

“Juicio a una zorra” replantea un mito antiguo con un lenguaje contemporáneo y lo traslada a problemáticas vigentes desde una perspectiva de género. En escena, Elena narra su desgarradora historia, en la que durante siglos ha sido señalada como la “culpable”, la “traidora” o simplemente un “objeto de deseo”.

Experiencia Meet & Greet Juicio a una zorra. Suscriptores Club El Economista. Foto: Hugo Salazar / El Economista.

“Miguel del Arco toma de pretexto a Elena de Troya para hablar nuevamente del machismo y de lo alejado que estamos de la igualdad entre las mujeres y los hombres”, comentó Itatí Cantoral, al referirse a cómo el personaje busca dejar de ser visto como un objeto para convertirse en un sujeto con voz propia.

La puesta en escena muestra cómo, desde hace siglos, las mujeres han sido señaladas por la sociedad y juzgadas con mayor severidad que los hombres. Elena, por ejemplo, fue señalada cuando dejó Esparta para irse con Paris a Troya. Sin embargo, a Paris no se le juzgó de la misma manera y, por el contrario, fue visto como un “héroe”.

La historia también aborda temas políticos. “Elena solamente es presentada como un pretexto de dos hombres poderosos para generar una guerra, ya que las guerras son un negocio económico y de poder”, aseguró la actriz.

Estas reflexiones siguen vigentes en la actualidad, donde las mujeres continúan siendo juzgadas por acciones que, en muchos casos, son celebradas cuando las realizan los hombres. La lucha por la igualdad de género, por tanto, sigue siendo una tarea cotidiana.

Por otro lado, el contexto internacional también refleja cómo los conflictos armados continúan presentes en diversas regiones del mundo, generando ciclos de violencia que parecen interminables. Así, muchas de las problemáticas que existían en el pasado no han desaparecido por completo.

“Son prejuicios hoy en día, por ejemplo, en usos y costumbres”, comentó Itatí Catoral, quien señaló que estos prejuicios no han quedado en la historia, sino que siguen presentes en distintas culturas y tradiciones.

“La desdicha siempre busca un culpable para lanzar sus lamentos. Entonces, cuando nosotros los seres humanos siempre buscamos a alguien para utilizarlo como de tiro al blanco. Pero pues eso nos hace ver que somos muy inconscientes e irracionales y la importancia de realmente ponerte los zapatos de las otras personas antes de criticarlas”. puntualizó Cantoral.

Antes de que iniciara la función, los suscriptores participaron en un Meet & Greet con la actriz, donde pudieron realizar preguntas sobre su carrera y algunos aspectos de su vida personal para conocerla mejor.

Alberto Córdova, suscriptor de El Economista , comentó: “Me gustó mucho, la interpretación es increíble, muy recomendable”.

Por su parte, Jessica Cervantes señaló que la experiencia le pareció “muy maravillosa, realmente es una gran obra, una gran interpretación de Itatí”.

Finalmente, la suscriptora Irene Salomó expresó: “Estoy muy contenta, me transmitió muchísimo, la verdad conmueve y que viva el amor y no la guerra”.

Los suscriptores disfrutaron del monólogo y salieron del recinto reflexionando y satisfechos con la experiencia.

