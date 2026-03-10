Peso mexicano extiende recuperación frente al dólar ante mejor sentimiento en el mercado

El peso mexicano se aprecia frente al dólar la mañana de este martes. La divisa local gana terreno, extendiendo el avance de ayer, en un mercado con mejor sentimiento tras comentarios del ⁠presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el avance de la guerra contra Irán.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.5001 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.6711 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una ganancia de 17.10 centavos, equivalentes a 0.97 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.6993 unidades y un nivel mínimo de 17.5136. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una canasta de seis monedas, cede 0.11% en 98.62 unidades.

"Los mercados amanecen este martes con calma, después de un cambio en el sentimiento que mostraron ayer los inversionistas ante la afirmación de Donald Trump de que la guerra en Irán podría terminar 'muy pronto'", destacó Grupo Financiero Actinver en una nota de análisis.

Trump afirmó ayer que Estados Unidos ya había infligido graves daños a Irán ⁠y predijo que el ⁠conflicto terminaría antes ⁠de las cuatro semanas que había anticipado inicialmente. Tampoco mencionó su exigencia anterior de que Irán debía aceptar una "rendición incondicional".

El avance del peso se presenta en línea con los movimientos de otras divisas emergentes y con un debilitamiento del dólar ante sus principales pares. Además, el petróleo estadounidense de referencia WTI se estabiliza después de haber registrado varias jornadas de fuertes alzas.

"La reacción muestra nuevamente el carácter altamente dependiente de titulares del mercado, que oscila entre el temor a un incremento inflacionario y la esperanza de que el conflicto no se extienda por semanas", explicó en una nota Felipe Barragán, estratega para Pepperstone.