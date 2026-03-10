Campeche, las rutas del engaño desde el insomnio

Aquel que sepa el porqué de la vida, casi siempre encontrará la forma de vivir el cómo. Friedrich Nietzsche

Cada dos años y quizá hasta en menor tiempo, este país está inmerso en procesos de aspiraciones político-electorales, cuando la tendencia en la globalización debiera ser la preocupación por la economía, que por cierto golpea muy fuerte los bolsillos de la población, por los daños sobresalientes de la guerra en el Medio Oriente.

Estamos ante escenarios recurrentes, pero también con objetivos permisibles de ambiciones nunca vistas, porque es en diecisiete estados los que entran a una contienda para definir candidaturas, para los relevos en 2027 de sus gobernadores, cuestión de género y premios de consolación o saltos a la incertidumbre en otros partidos.

En una manera poco ortodoxa y vaya que ventajista, el partido en el poder ha decidido adelantar con la figura de coordinadora o coordinar en estas entidades, su selección a un año de que el proceso formal de inicio para todos los que puedan participar, incluidos los dos “nuevos”, que emergen con personajes añejos en los espacios de la política nacional.

Efectivamente cada uno, desde el reducto de sus fortalezas, tiene los elementos suficientes, después de los cargos de elección popular que ha participado, o cargos públicos, las medicaciones de esas “encuestas”, que favorecen a los intereses de ciertos grupos al interior de Morena.

Muy pocos se verán en la boleta por vez primera, sabedores que nada sucede por casualidad, lo que se quiere debe manifestarse, platicarlo ante ese espejo de las vanidades, la familia como antaño tal vez, pero sobre todo obviar la realidad de los enemigos silenciosos, en esas rutas del engaño, y no desde el insomnio; sino en la confrontación de los hechos consumados los últimos doce meses.

Cada gobernante de salida busca sino la protección de la sucesora o sucesor, al menos intervenir en ese dedazo maquillado de medición ante quien responde, del otro lado de una línea de confusión y poca transparencia.

En Campeche no estamos distantes de la culpabilidad por escribir la realidad, la verdad que se retrata en el ánimo o esperanza de un pueblo que le aniquilaron la posibilidad de salir adelante, no olvidar las renuncias de cientos de campechanas y campechanos al llegar Layda Sansores al poder, sin medir evaluación o platica con los despedidos; para insertar a sus aliados “fuereños”, hasta en la representación en la Ciudad de México.

La definición está entre quien ha ocupado un primerísimo lugar en todas las encuestas de opinión, pero además valoraciones de su trabajo y los resultados ante sus gobernados, donde Pablo Gutiérrez Lazarus, no hay forma que no sea el coordinador de este estado y candidato a la gubernatura en 2027, tres veces alcalde de Carmen, con cabecera en la Isla del mismo nombre.

Por el lado de los campechanos, que siempre se aferran a la designación de quien le de continuidad a la incertidumbre y la nula atención al desarrollo integral de los tres municipios, está la secretaria de gobierno, que su mayor mérito fue escribir en color rojo en contra de Alejandro Moreno, en una pared del PRI de la capital, y placearse en todos los eventos, sin mayor argumento que el beneplácito de la hija de Carlos Sansores Pérez, un personaje de claros oscuros en el pasado de Campeche.

ENTRE LÍNEAS

La volatilidad de los precios por la guerra entre Irán y varios países del Medio Oriente, además de Estados Unidos como el mayor impulsor de este desastre mundial, llega a las gasolinas en México y el blindaje se afirma con un tope en los 24 pesos el litro.