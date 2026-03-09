La guerra entra en su segunda semana con nuevos ataques sobre Teherán

Mientras la guerra entra en su segunda semana y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que el conflicto con Irán podría terminar pronto, el ejército israelí lanzó una “amplia oleada de ataques” contra objetivos en Teherán.

Trump dijo el lunes que Estados Unidos está eximiendo ciertas sanciones relacionadas con el petróleo como una forma de garantizar un suministro adecuado y precios más bajos.

En una rueda de prensa celebrada en su club de golf de Doral, Trump afirmó que los precios del petróleo no han subido tanto como él temía.

“Tenemos sanciones contra algunos países. Vamos a levantar esas sanciones hasta que se desbloquee el estrecho de Ormuz”, dijo Donald Trump.

No dio más detalles, pero Estados Unidos emitió la semana pasada una exención temporal de 30 días para permitir la venta a la India del petróleo ruso que actualmente se encuentra varado en el mar, con el fin de aliviar la presión sobre el mercado mundial.

En las primeras horas del martes, una fuerte explosión sacudió la capital iraní, mientras se escuchaban aviones sobrevolando la zona. También se reportaron varias detonaciones en el este de la ciudad.

En paralelo, el gobierno de Baréin informó que un ataque iraní contra una zona residencial en su capital, Manama, dejó una persona muerta y varias más heridas.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos anunció que su consulado general en el Kurdistán iraquí fue blanco de un ataque con dron.

El Ministerio de Asuntos Exteriores calificó el hecho como “una escalada peligrosa y una amenaza para la seguridad y la estabilidad regional”. El ataque provocó daños materiales, pero no se reportaron víctimas.

Durante la jornada del lunes, los bombardeos israelíes también generaron columnas de humo en los suburbios del sur de Beirut, áreas controladas por Hezbolá, así como en colinas del sur de Líbano.

En Irán, los ataques se dirigieron contra infraestructura en Teherán, Isfahán y otras zonas del sur del país. Israel también bombardeó el cuartel general de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria Islámica, desde donde se lanzan misiles balísticos y drones.

Los Guardianes de la Revolución iraní afirmaron que serán ellos quienes decidirán “el fin de la guerra”.