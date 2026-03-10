Electrónica y semiconductores entran al debate industrial del T-MEC

La revisión del T-MEC comenzó a perfilar un nuevo frente para la política industrial de América del Norte. En las consultas públicas organizadas por la Secretaría de Economía previas a la revisión del tratado, la electrónica y las cadenas vinculadas a los semiconductores figuran como sectores estratégicos para elevar la resiliencia regional, reducir vulnerabilidades externas y aumentar el valor agregado que hoy se genera dentro del bloque.

El informe, elaborado a partir de 30 mesas sectoriales, consultas en las 32 entidades federativas y 573 cuestionarios, advierte que uno de los retos centrales para los próximos años consiste en elevar el contenido nacional y regional de lo que se produce y comercia dentro del tratado.

Las cadenas asociadas a semiconductores fueron identificadas junto con los materiales críticos, la química y la metalmecánica como áreas donde la alta dependencia de insumos de otras regiones reduce la capacidad de respuesta ante crisis y también limita la generación de valor dentro de América del Norte.

Las consultas ubican a la electrónica entre los sectores con mayor potencial de integración futura, junto con el farmacéutico, los dispositivos médicos, los electrodomésticos, la economía circular y la infraestructura productiva para tecnologías asociadas con la inteligencia artificial.

Plataforma exportadora con integración limitada

Los resultados de las consultas muestran la doble cara de esa oportunidad. Por un lado, la electrónica figura como un sector fuertemente orientado a la exportación. El 53% de las respuestas del sector reportó que 100% de su producción se exporta. Por otro lado, esa capacidad exportadora descansa sobre una base importadora muy profunda. El 58% de las respuestas del sector indicó que entre 76 y 99% de sus insumos es importado y otro 16% dijo que todos sus insumos provienen del exterior.

La región ya tiene una plataforma exportadora activa, aunque con una integración regional todavía limitada. En el indicador de valor agregado norteamericano en las exportaciones, 58% de las respuestas de electrónica se ubicó en el rango de 0 a 20% y 26% en el de 21 a 40%, lo que sugiere que buena parte del dinamismo exportador sigue sostenido por componentes y proveeduría que vienen de fuera del bloque.

Reglas de origen

El informe también deja ver que la discusión sobre las reglas de origen está lejos de ser uniforme. Los sectores consultados plantean mantener la certidumbre, evitar endurecimientos unilaterales y preservar la integración productiva regional.

Al mismo tiempo, varias industrias advierten que el aumento acelerado del contenido regional puede generar cuellos de botella cuando la proveeduría crítica sigue concentrada fuera de Norteamérica. Esa tensión es especialmente relevante para las cadenas intensivas en componentes de alta especialización, como las vinculadas con la electrónica avanzada y los semiconductores.

El documento también muestra que reglas excesivamente rígidas pueden encarecer la producción y afectar la competitividad regional, un riesgo particularmente sensible en industrias que operan con materiales, componentes y certificaciones de alta complejidad técnica.

Las consultas sostienen que el país llega a la revisión con una posición favorable sobre el papel del T-MEC como plataforma de certidumbre, integración productiva y atracción de inversión. También sostienen que la modernización del acuerdo debe contribuir a una mayor densidad productiva regional y a preparar a América del Norte para desafíos productivos futuros.

La electrónica y los semiconductores se convirtieron en una prueba concreta sobre la capacidad del tratado para pasar del ensamblaje exportador a una integración tecnológica más profunda.

