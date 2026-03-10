Cofundadores de BioNTech dejarán la empresa para crear una compañía sobre ARN mensajero

Los cofundadores del laboratorio alemán BioNTech anunciaron este martes que dejarán sus cargos directivos para crear una empresa dedicada a las innovaciones en ARN mensajero (ARNm), tecnología que impulsó el éxito de su vacuna contra el Covid-19.

Esta empresa biotecnológica independiente contará con "recursos, operaciones y opciones de financiación separadas de BioNTech y estará dedicada a la investigación y desarrollo de innovaciones de nueva generación basadas en ARNm", indica un comunicado.

Ugur Sahin y Özlem Türeci, un matrimonio de investigadores alemanes de origen turco, dejarán la empresa que fundaron en 2008 y que se convirtió en pionera en la carrera por la vacuna durante la pandemia. De hecho lograron imponerse a sus competidores al obtener, junto con la estadounidense Pfizer, la primera autorización de comercialización para una vacuna contra el coronavirus.

Posteriormente BioNTech registró enormes beneficios y una fuerte expansión.

Hoy, sin embargo, sus ingresos disminuyeron y los costos de desarrollo de tratamientos contra el cáncer y otras enfermedades son elevados. Como resultado el grupo con sede en Maguncia (oeste de Alemania) registró una pérdida de 1,100 millones de euros en 2025.

Ugur Sahin y esposa quieren "volver a ser pioneros en la investigación del ARNm" y ven "oportunidades extraordinarias para liberar la próxima generación de innovaciones transformadoras", señala el comunicado.

Esto podría lograrse "en combinación con la inteligencia artificial", declaró el cofundador de BioNTech al diario económico Handelsblatt.

BioNTech prevé mantener un vínculo con la futura start-up, aportándole derechos de propiedad intelectual y tecnologías de ARNm a cambio de una participación minoritaria, regalías y pagos vinculados al cumplimiento de hitos clave. Todo ello se formalizará mediante un acuerdo vinculante antes de finales de junio, según el comunicado.

Los directivos se incorporarán a la dirección de su nueva empresa antes de finales de 2026.