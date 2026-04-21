Irán advierte que atacará "de inmediato" y "con fuerza" objetivos enemigos ante "cualquier agresión"

Las autoridades iraníes advirtieron este martes que atacarán "de inmediato" y "con fuerza" sus objetivos enemigos, en alusión a Estados Unidos e Israel, en caso de que se produzca "cualquier agresión" en contra de Teherán. Esto ocurrió poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una extensión del alto el fuego temporal alcanzado con la República Islámica a principios de abril, vigente "hasta" que las autoridades del país asiático presenten una propuesta y concluyan las negociaciones.

"Nuestras poderosas y competentes fuerzas están preparadas y con sus manos en el gatillo desde hace mucho tiempo", aseguró el Cuartel General Central de Jatam al Anbiya en un comunicado difundido en redes por su portavoz, Ebrahim Zolfaqari.

En su mensaje, el mando militar agregó que Teherán "atacará de inmediato y con fuerza los objetivos previamente determinados, si se produce cualquier agresión o acción en su contra".

Asimismo, al remarcar que el Ejército iraní está "en estado de máxima preparación" y listo para atacar los "objetivos designados" para "dar" a Estados Unidos y "al régimen sionista" una "lección más severa que la anterior", el Cuartel General adelantó que responderá "militarmente" al "continuo bloqueo" de los puertos por parte de Estados Unidos.

"Esta vez no habrá petróleo", añadió el portavoz de la fuerza de seguridad iraní, quien advirtió seguidamente que Irán "romperá el asedio por la fuerza".

Sus palabras llegan poco después de que el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) afirmó que un total de 28 buques dieron media vuelta o regresaron a puertos iraníes desde que se impuso hace una semana el cierre perimetral del estratégico estrecho de Ormuz, dejando la zona bloqueada a la navegación.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, defendió en sus redes sociales que este bloqueo —anunciado el pasado viernes por el inquilino de la Casa Blanca— "constituye un acto de guerra y, por lo tanto, una violación del alto el fuego" que Washington y Teherán acordaron a comienzos del presente mes de abril.