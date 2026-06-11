Fibra Danhos paga parte de bono

Fibra Danhos, un fideicomiso de inversión en bienes raíces especializado en inmuebles comerciales y desarrollos de usos mixtos, dijo que pagó anticipadamente 3,000 millones de pesos de un bono colocado en 2016.

La empresa recabó en su momento 1,050 millones de pesos con ese bono, que vencía el 29 de junio de 2026, y agregó que con la liquidación se fortalece su perfil de vencimientos.

Danhos dijo que el pago anticipado de este bono muestra una gestión prudente de sus obligaciones financieras.

Financiera Independencia, una compañía especializada en microcréditos, recibió un incremento en su calificación crediticia por parte de la agencia Fitch Ratings, debido a la mayor fortaleza de la entidad en relación con sus pares mexicanos calificados, impulsada por la mejora en las puntuaciones del perfil de negocio y de fondeo, liquidez y cobertura.

La calificadora, con sede en Nueva York, subió la nota crediticia de Findep de 'A(mex)' a 'A+(mex)', o del sexto al quinto nivel en la escala local de activos con grado de inversión. La perspectiva fue publicada en 'estable'.

Fitch también elevó la puntuación del perfil de negocio de Findep a 'BB+' desde 'BB' por su fuerte estructura de precios, lo que le ha permitido generar un sólido ingreso operativo neto total a pesar de condiciones macroeconómicas adversas.

Novo Nordisk dijo el jueves que detectó un incidente de seguridad relacionado con el acceso no autorizado a un número limitado de sistemas informáticos internos.

La empresa ha indicado que ha iniciado una investigación con la ayuda de expertos externos en ciberseguridad y que está en contacto con las autoridades pertinentes.

La empresa ha desconectado temporalmente determinados sistemas informáticos internos y está trabajando para volver a poner en funcionamiento los sistemas afectados de forma controlada y segura.

Las acciones de Oracle cayeron debido a la reacción de los inversionistas ante los agresivos planes de gasto en infraestructura, después de que la compañía presentara sus planes de inversión de capital.

Las acciones del gigante tecnológico cayeron tras revelarse que se prevé que los gastos de capital netos para el año fiscal 2027 asciendan a alrededor de 70,000 millones de dólares para impulsar la enorme demanda de inteligencia artificial.

Las acciones de Oracle bajaron 8.25% hasta los 184.66 dólares el jueves.

accionesyreacciones@eleconomista.mx