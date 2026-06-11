FEMSA en su nivel más alto desde febrero de 2024

Las acciones de Fomento Económico Mexicano (FEMSA), dueña de la cadena de tiendas de conveniencia OXXO, subieron más de 3% en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en las operaciones del jueves, y cerraron en su precio más alto desde principios de 2024.

Los papeles de la compañía con sede en Monterrey, Nuevo León, subieron 3.18% a 221.58 pesos por unidad, con lo que finalizaron en su cotización más alta desde el 22 de febrero de 2024, cuando cerraron en 228.41 pesos.

En el presente mes, los títulos de FEMSA avanzan 7.2%, y desde que comenzó el 2026 suben 21.8 por ciento.

En cuanto a valor de capitalización, la firma sumó 150,102 millones de pesos, al pasar de 740,135 millones de pesos al cierre del año pasado, a 890,237 millones de pesos al 11 de junio.

El conglomerado minorista ha consolidado su posición en el mercado financiero gracias a los excepcionales márgenes operativos de OXXO México y a la aceleración de su estrategia foodvenience.

“El catalizador fundamental que fortaleció el apetito por FEMSA provino de su audaz estrategia de diversificación digital y financiera, tras conocerse que su brazo Fintech, Spin Premia, se alió con el fondo de capital de riesgo QED Investors para acelerar y expandir la colocación de créditos en México, un movimiento que no solo amplía su ecosistema de fidelización, sino que le abre una lucrativa vía de crecimiento en un mercado subbancarizado”, afrimó Laura Torres, directora de Inversiones en IMB Capital Quants.

Transición

La analista añadió que FEMSA está transitando con éxito de ser un gigante tradicional de consumo y retail a convertirse en una potencia de servicios financieros digitales y de proximidad. “Esta resiliencia y capacidad de mutación han consolidado la confianza de los inversionistas, llevando sus valoraciones a niveles más altos”.

Analistas de GBM Research consideraron que el principal catalizador fue “la entrada de QED que fortalece las capacidades de FEMSA en un negocio que podría convertirse en un componente relevante de su ecosistema digital y una fuente adicional de crecimiento a largo plazo”.

Agregaron que, “si bien el negocio de crédito aún está en una etapa temprana y su impacto financiero a corto plazo es limitado, esta alianza reduce los riesgos de ejecución y acelera el potencial de monetización de la amplia base de clientes, datos transaccionales y canales de distribución”.