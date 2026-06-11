Marsch, ilusionado con el Mundial en casa: "Aquí es donde quieres estar"

El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, afirmó este jueves que la oportunidad de dirigir al equipo en un Mundial como anfitrión fue la razón por la que aceptó el cargo, pocas horas antes del partido de los Canucks ante Bosnia por la primera fecha del Grupo B.

"Si te dedicas a esto, este es el lugar en el que quieres estar", dijo el estadounidense en rueda de prensa en el BMO Stadium de Toronto, que albergará seis partidos del Mundial de 2026.

"Vine aquí para dirigirlos en el Mundial, ¿no?, en un Mundial en casa. Quería esta responsabilidad", señaló.

"Me encanta sentarme en ese banquillo cuando el estadio está lleno, la presión es máxima y todo el mundo piensa que eres un idiota", añadió Marsch.

El exinternacional estadounidense había sonado como posible seleccionador de su país después de ser destituido por el Leeds en 2023.

Pero acabó al norte de la frontera, con la oportunidad de lograr la primera victoria de Canadá en una Copa del Mundo.

Canadá se clasificó para dos Mundiales, en 1986 y 2022, pero perdió sus seis partidos.

Las expectativas son mayores este año con una plantilla que incluye a varios jugadores que militan en las principales ligas europeas.

Sin embargo, Marsch confirmó que la gran figura canadiense, la estrella del Bayern de Múnich Alphonso Davies, seguirá sin estar disponible para el duelo ante Bosnia.

"Ayer le hicimos una resonancia magnética. Mostró señales muy positivas de que se está recuperando increíblemente bien", dijo Marsch.

Stephen Eustaquio llevará el brazalete de capitán del equipo anfitrión en el primer partido de un Mundial disputado en Canadá.

"Es un sueño hecho realidad", dijo Eustaquio, que juega en Los Angeles FC de la MLS.

Bosnia derrotó a Italia para clasificarse para su segundo Mundial, y su seleccionador, Sergej Barbarez, afirmó que su equipo tiene mucha experiencia enfrentándose a países mejor situados en el ránking.

"Somos, por supuesto, una especie de equipo tapado aquí", dijo Barbarez, y añadió: "el camino (hasta el torneo) no fue en absoluto fácil".

Pero señaló que la capacidad de su equipo para sorprender a sus rivales tiene límites.

"Me encanta este juego entre David y Goliat, pero con el tiempo el mundo acaba conociéndote".