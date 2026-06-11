Banco Central de Perú mantiene su tasa de interés en 4.25% por noveno mes consecutivo

El Banco Central de Reserva de Perú informó el ⁠jueves que dejó estable su tasa de interés de referencia en 4.25%, una decisión que se mantuvo por noveno mes consecutivo, y luego de ⁠registrar una reducción mensual en ⁠mayo de los precios al consumidor.

La decisión de mantener la tasa de referencia tomó en cuenta a tasa mensual de inflación fue negativa en mayo, ubicándose en -0.16%, mientras que la inflación sin alimentos y energía fue 0.09%.

Asimismo, en términos interanuales, la tasa de inflación se redujo de 4.0% en abril a 3.9% en mayo, en tanto que la inflación sin alimentos y energía se mantuvo en 4.4% en el mismo periodo, ubicándose por encima del rango meta.

Las expectativas de inflación a doce meses se incrementaron de 2.8% en abril a 2.9% en mayo, manteniéndose dentro del rango meta de inflación, dijo el banco.

Tomando en cuenta que la mayor parte de la inflación está asociada a factores de oferta que se estiman temporales, se proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía retornen al rango meta dentro del horizonte de proyección, y se ubiquen alrededor de 2% en 2027, conforme ⁠se vayan disipando los efectos de estos choques ⁠de oferta.

Los indicadores adelantados ⁠de la actividad económica a mayo siguen mostrando un buen desempeño, y la ⁠mayoría de los indicadores de situación actual y de expectativas de la encuesta del Banco Central continúa ubicándose en el tramo optimista y se observó una recuperación en la mayoría de los indicadores.

El riesgo global se mantiene elevado debido al conflicto en el Medio Oriente, lo que se refleja en una elevada volatilidad de los mercados y en los precios del petróleo. ⁠A pesar de ello, las perspectivas de crecimiento de la economía mundial para este año continúan siendo positivas, y los términos de intercambio se mantienen favorables para la economía peruana.