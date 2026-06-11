Mundial 2026: Precios de boletos en Vancouver no frenan a hinchas

Los aficionados que llegan a Vancouver ⁠para el Mundial 2026 se enfrentan a unos precios desorbitantes de las entradas, pero algunos no se dejan intimidar, atraídos por experiencias personales más allá del futbol, ⁠como rendir homenaje a sus ⁠seres queridos o compartir el torneo con la familia.

El evento, coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, comenzó el jueves con la victoria del "Tri" 2-0 sobre Sudáfrica. Vancouver acoge su primer partido el sábado, cuando Turquía se enfrente a Australia por el Grupo D.

Para algunos hinchas, el viaje tiene un profundo significado personal. Un aficionado alemán dijo que había elegido visitar Vancouver en homenaje a su difunto padre, al que le gustaba la ciudad, aunque reconoció el enorme costo de asistir a los partidos.

"Estamos aquí para ver el partido entre Australia y Turquía, y me alegro de haber conseguido entradas", declaró Harold a Reuters. "Pagué 150 dólares. Es mucho dinero para un partido de futbol, pero tuve suerte de conseguir entradas a este precio".

"Hemos estado en el Mundial de Alemania, y en el de Brasil en 2014, y siempre ha sido caro, pero cada vez es más caro, y no me gusta esto, pero creo que el ambiente es fantástico".

El australiano ⁠Mark Wright, que viajó al quinto Mundial ⁠con su familia, dijo que ⁠el gasto importa poco en comparación con la oportunidad de crear recuerdos imborrables.

Los "Socceroos" se ⁠han acostumbrado a clasificarse a la cita mundialista, ya que han participado en las últimas seis ediciones y llegaron a octavos de final por segunda vez en Qatar hace cuatro años.

"No se trata del costo. He estado en cuatro Mundiales hasta ahora", dijo Wright. "Se trata de apoyar a mi país y a mi equipo, y de pasar tiempo con mi familia. Para mí, ⁠el Mundial es un recuerdo para toda la vida: hacer lo que me gusta, celebrar, ver los partidos".