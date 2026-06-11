Mundial 2026: oportunidad para el consumo

Iniciamos la Copa Mundial de la FIFA 2026 que promete convertirse en uno de los eventos deportivos más importantes de la historia. La magnitud del evento ha llevado a analistas e inversionistas a considerar que el sector consumo podría experimentar un impulso relevante durante los próximos meses, especialmente en categorías relacionadas con bebidas, alimentos, restaurantes, entretenimiento y turismo.

Los grandes eventos deportivos suelen generar incrementos en el consumo fuera del hogar, reuniones sociales, campañas publicitarias masivas y una mayor disposición de los consumidores a gastar en experiencias vinculadas al espectáculo.

Empresas de bebidas, botanas, restaurantes de servicio rápido y operadores turísticos históricamente han encontrado en este tipo de acontecimientos una oportunidad para incrementar ventas y fortalecer el posicionamiento de sus marcas.

En México, empresas como Coca-Cola FEMSA, Arca Continental, Grupo Bimbo y diversas cadenas de restaurantes podrían beneficiarse de una mayor actividad económica relacionada con el torneo.

El aumento en el flujo turístico, particularmente en las ciudades sede, podría traducirse en una mayor demanda de alimentos y bebidas.

En Estados Unidos, empresas vinculadas al consumo discrecional también se preparan para aprovechar la llegada de millones de visitantes. Restaurantes, hoteles, aerolíneas y operadores de entretenimiento podrían registrar una demanda superior a la habitual durante el torneo. El mercado estadounidense representa una oportunidad particularmente atractiva por su tamaño y al creciente interés que el futbol ha despertado entre los jóvenes.

Sin embargo, conforme se conocen más detalles, surge la pregunta de si será el beneficio tan significativo como originalmente se esperaba.

Existen diversos factores que sugieren que el impacto económico para algunas empresas podría ser más moderado de lo anticipado. Uno de ellos es la estrategia de control comercial implementada por FIFA.

A diferencia de otros eventos donde hay mayor participación de comercios locales, la FIFA ha establecido lineamientos estrictos respecto a patrocinadores, venta de productos oficiales y operación dentro de las zonas de competencia.

Estas restricciones limitan la capacidad de muchos negocios para capturar plenamente el flujo de consumidores. En algunos casos, sólo los socios comerciales autorizados podrán participar en determinadas actividades promocionales o de venta dentro de los recintos oficiales, reduciendo las oportunidades para otras compañías que tradicionalmente podrían beneficiarse de eventos de esta magnitud.

Otro aspecto a considerar es la reacción de los aficionados. Los precios de boletos, paquetes de hospitalidad y mercancía oficial han generado críticas entre los consumidores, quienes consideran que el costo de asistir a los partidos es significativamente superior al observado en ediciones anteriores. Esta situación podría modificar los patrones de gasto de una parte de los asistentes.

Cuando una proporción importante del presupuesto familiar se destina a la compra de entradas, hospedaje y transporte, existe menos espacio para realizar consumos adicionales en otras categorías.

En otras palabras, parte del gasto que normalmente podría distribuirse entre restaurantes, entretenimiento o compras complementarias termina concentrándose en el acceso al evento.

La situación es similar dentro de los estadios. Los elevados precios de alimentos y bebidas han generado cuestionamientos. Si bien el volumen de asistentes será extraordinario, el gasto por persona podría verse limitado por la percepción de precios excesivos. Esto podría reducir parte del efecto multiplicador que acompaña a las grandes concentraciones de aficionados.

A pesar de estos desafíos, sería incorrecto concluir que el Mundial no tendrá efectos positivos para el sector consumo. El evento seguirá representando una plataforma de marketing sin precedentes para múltiples marcas. Las campañas publicitarias asociadas al torneo incrementarán la visibilidad de productos y fortalecerán la conexión emocional con los consumidores.

Gran parte del beneficio podría concentrarse fuera de los estadios. Reuniones en hogares, bares, restaurantes y espacios públicos continuarán siendo uno de los principales motores de consumo durante la competencia.

Para muchas empresas, el verdadero valor del Mundial no estará necesariamente en las ventas realizadas dentro de los recintos deportivos, sino en la capacidad de estimular ocasiones de consumo adicionales entre millones de espectadores que seguirán los partidos desde otros lugares.

Por ello, la expectativa más razonable para inversionistas y empresas consiste en anticipar un impulso favorable, pero no extraordinario. El Mundial quizá genere crecimiento para numerosas compañías de consumo en México y Estados Unidos, aunque difícilmente será un catalizador transformacional por sí solo.

La combinación de restricciones comerciales, precios elevados y mayor sensibilidad del consumidor podría limitar parte del potencial que inicialmente se atribuía al evento. Aun así, la magnitud de la audiencia global, el aumento en el turismo y la intensa actividad promocional seguirán convirtiendo al torneo en una oportunidad relevante para el sector.

En última instancia, el Mundial será un recordatorio de que incluso los eventos más grandes no garantizan automáticamente beneficios extraordinarios para todos.

El verdadero ganador será quien logre conectar con el consumidor fuera de los estadios, donde se concentrará la mayor parte del gasto asociado a la fiesta futbolística más importante del mundo.

Gran parte del beneficio podría concentrarse fuera de los estadios. Reuniones en hogares, bares, restaurantes y espacios públicos continuarán siendo uno de los principales motores de consumo durante la competencia.