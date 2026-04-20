EU asegura haber impedido la navegación a 27 buques desde su bloqueo impuesto a puertos iraníes

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM)ha indicado este lunes que un total de 27 buques han dado media vuelta o regresado a puerto iraní desde que impusiera hace una semana el cierre perimetral del estrecho de Ormuz dejando la zona completamente bloqueada a la navegación.

"Desde que se inició el bloqueo contra los buques que entran o salen de los puertos y zonas costeras iraníes, las fuerzas estadounidenses han ordenado a 27 embarcaciones que den media vuelta o regresen a un puerto iraní", ha anunciado el organismo en sus redes sociales, sin dar más detalles.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado que su 'número dos', JD Vance, está de camino a Pakistán con vistas a celebrar una segunda ronda de contactos con Irán, cuyas autoridades no han aclarado hasta el momento si participarán en la nueva ronda.

Teherán ha alegado esta postura alegando que "Washington no es serio sobre el proceso de negociaciones" tras su anuncio, el pasado viernes, de que "mantendría su bloqueo naval (contra Irán)" pese al alto el fuego en Líbano y la reapertura del estrecho de Ormuz.