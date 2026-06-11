El oro subió tras cancelación de ataques de EU a Irán

Los precios del oro subieron el jueves, después de que el presidente estadounidense Donald Trump canceló los ataques militares planeados contra Irán, lo que alivió los temores de una inflación impulsada por el petróleo y tasas de interés elevadas.

El precio del oro al contado subió 3.42% hasta los 4,210.89 dólares por onza, tras haber alcanzado su nivel más bajo desde finales de noviembre al inicio de la sesión. Los futuros del oro estadounidense con vencimiento en agosto cerraron con una caída del 0.5% a 4,114 dólares.

Trump anunció el jueves la cancelación de los ataques previstos contra Irán, horas después de amenazar con más bombardeos y expresar su deseo de “tomar” la isla de Kharg, importante centro de exportación de petróleo.

“Hemos visto titulares sobre acuerdos similares muchas veces y no se han concretado; pero si resulta ser cierto, entonces sí, podría ayudar a que el oro se recupere de sus mínimos”, dijo Ryan McKay, estratega de Materias Primas de TD Securities.

El precio de la plata al contado subió 6.21% hasta los 67.35 dólares por onza, el platino ganó 2.6% hasta los 1,708.38 dólares y el paladio escaló 4.4% hasta los 1,267.50 dólares.

Metales industriales mixtos

El contrato de referencia de tres meses del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cayó 0.26% a 13,489.28 dólares por tonelada métrica, lo que llevó a los fondos a liquidar posiciones ante la preocupación por el aumento de las tasas de interés, el débil crecimiento económico mundial y la menor demanda de metales.

Las pérdidas en el cobre se vieron amortiguadas por la continua especulación sobre posibles aranceles de importación de Estados Unidos sobre el cobre refinado.

El aluminio de la LME subió 1.24% a 3,518.48 dólares por tonelada, debido a la continua preocupación por que un conflicto prolongado provoque escasez.