Crudo cayó tras cancelación de nuevos ataques en Medio Oriente

Los precios del petróleo cayeron el jueves después de que el presidente estadounidense Donald Trump canceló los planes para atacar a Irán, una medida que aumentó las expectativas de un acuerdo para poner fin a más de tres meses de guerra.

Los futuros del Brent cayeron 2.72 dólares, o 2.92%, hasta los 90.38 dólares por barril. Los futuros del crudo West Texas Intermediate estadounidense cayeron 2.32 dólares, 2.58%, hasta los 87.71 dólares por barril.

La mezcla mexicana de exportación se ubicó en 85.53 dólares por barril, un retroceso de 1.70 dólares o 1.95%, según datos de Petróleos Mexicanos.

Trump afirmó en una publicación en redes sociales que canceló los ataques planeados contra Irán porque las conversaciones avanzaron hasta los más altos niveles del liderazgo iraní y una amplia coalición de potencias regionales.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos no compartió más detalles sobre los puntos finales que, según él, fueron aprobados por la coalición.

Irán no se pronunció sobre la publicación de Trump.

El mandatario estadounidense ha afirmado en repetidas ocasiones que un acuerdo con Irán es inminente, para luego volver a lanzar amenazas cuando Teherán no accede a sus demandas.

El jueves por la mañana, Trump amenazó con golpear a Irán “muy duro”. Sin embargo, fuentes iraníes y funcionarios occidentales habían afirmado que las conversaciones indirectas para un acuerdo de paz preliminar se habían intensificado.

Continúa el bloqueo de Ormuz

El miércoles, Irán anunció el cierre del Estrecho de Ormuz, incluso para petroleros y buques mercantes, advirtiendo que cualquier embarcación que intentara pasar sería atacada.

A través de esta vía fluvial transporta alrededor del 20% de los envíos mundiales de petróleo y gas. Irán la bloqueó tras ser atacado por Estados Unidos e Israel a finales de febrero, y los precios del petróleo se dispararon.

El miércoles, el ejército estadounidense informó que los buques mercantes seguían entrando y saliendo del estrecho.

También indicó que ningún buque de guerra estadounidense había sido atacado en la vía marítima.

Los medios estatales iraníes informaron que buques estadounidenses cercanos fueron blanco de misiles y drones.

Otros tres buques metaneros han salido del estrecho con sus transpondedores apagados, rumbo a Asia, aunque se desconoce el momento exacto, según muestran los datos de LSEG y Kpler.

Si bien India informó el jueves temprano de un incidente que involucró a un buque frente al puerto de Shinas en Omán, el tercer incidente de este tipo esta semana, las refinerías indias dijeron a Reuters el jueves que habían asegurado suficiente crudo para satisfacer sus necesidades al menos hasta agosto.

Mientras tanto, las reservas de crudo en Estados Unidos cayeron en 7.2 millones de barriles, hasta los 426.5 millones, en la semana que finalizó el 5 de junio, según informó el miércoles la Administración de Información Energética de Estados Unidos, en comparación con las expectativas de los analistas que preveían una reducción de 4 millones de barriles.