Gobierno de Israel aprueba primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza

El gobierno israelí aprobó el viernes la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes, con vistas a poner fin a dos años de una guerra con el movimiento islamista Hamás que ha devastado el territorio palestino.

Este acuerdo, alcanzado en Egipto, fue labrado a partir de un plan de 20 puntos planteado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y prevé un canje de los cautivos en poder de Hamás a cambio de cerca de 2,000 palestinos en cárceles de Israel.

"El gobierno acaba de aprobar el marco para la liberación de todos los rehenes, tanto los vivos como los muertos", aseguró la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un comunicado.

Durante un ataque sin precedentes el 7 de octubre de 2023, hecho que desencadenó la guerra, Hamás secuestró a 251 personas en Israel y las trasladó a Gaza. Al menos 47 siguen retenidas allí, incluidas 25 que han fallecido, según el ejército.

La liberación de esos cautivos "debería poner fin a la guerra", aseguró más temprano el canciller israelí, Gideon Saar, mientras el negociador jefe de Hamás, Khalil al Hayya, dijo que obtuvo "garantías de los mediadores hermanos y de la administración de Estados Unidos confirmando que la guerra llegó a su final".

"Lo que ocurrió hoy es un momento histórico", consideró, por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, en una inusual entrevista concedida a una cadena de Israel, en la que expresó su deseo de "paz, seguridad y estabilidad" entre palestinos e israelíes.

Según la portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, todas las partes ya firmaron en Egipto la versión final del pacto para la primera fase del plan, tras las negociaciones indirectas en la localidad turística de Sharm el Sheij, con la mediación de Estados Unidos, Catar y Turquía.

En Jan Yunis, en el sur de la devastada Franja de Gaza, los palestinos aplaudieron y gritaron de júbilo al anunciarse el acuerdo, según imágenes de la AFP.

"A pesar de todos los muertos y la pérdida de seres queridos, hoy estamos felices tras el alto el fuego. A pesar de la tristeza y a pesar de todo", afirmó Aiman al Najar.

En la plaza de los rehenes de Tel Aviv, la gente también se abrazaba y se felicitaba con la esperanza de un retorno de los cerca de 20 secuestrados que siguen con vida.

Netanyahu celebró "un gran día para Israel" y declaró que Trump debería recibir el Premio Nobel de la Paz.

Posible visita de Trump

Todavía persiste la incertidumbre sobre otros asuntos planteados por Trump, como el desarme de Hamás y que Gaza sea gobernada por una autoridad de transición encabezada por él mismo, una posibilidad rechazada por el movimiento islamista.

El presidente estadounidense anunció que intentará viajar a Egipto para la firma del acuerdo de alto el fuego, después de ser invitado por su par Abdel Fatah al Sisi. "Los rehenes volverán el lunes o el martes. Probablemente estaré allí. Espero estar allí", aseguró.

Asimismo, dijo que "nadie será obligado a abandonar" Gaza.

Funcionarios de Washington informaron que un grupo de 200 militares estadounidenses será desplegado en Medio Oriente para supervisar la tregua. Junto con ellos, habrá también militares egipcios, cataríes, turcos y probablemente emiratíes, señalaron altos oficiales a la prensa.

Las negociaciones para una segunda fase del plan de Trump debieron comenzar "inmediatamente" después de la firma del acuerdo sobre la primera etapa, anunció un responsable de Hamás.

El pacto busca poner fin a dos años de guerra en Gaza, un conflicto que estalló con el ataque de Hamás de 2023 en territorio israelí, que dejó 1,219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance de la AFP a partir de datos oficiales.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva que devastó Gaza y ya dejó al menos 67,194 fallecidos, según las cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, consideradas fiables por la ONU.

Siguen los bombardeos

Después del anuncio, la Defensa Civil de Gaza informó de nuevos bombardeos israelíes.

El jueves por la noche, periodistas de la AFP y testigos dijeron que aún se oían explosiones y disparos de artillería en el centro y el sur del territorio palestino.

Al igual que Trump, el presidente egipcio Al Sisi había pedido a Israel "la distensión o el alto el fuego" hasta la firma del acuerdo para no comprometer su "espíritu".

En tanto, el ejército israelí anunció que prepara el repliegue de sus tropas en el territorio palestino, del que controla aproximadamente el 75%.

Con el cese el fuego, está previsto que al menos 400 camiones de ayuda entren cada día a la Franja durante los cinco primeros días, indicó una fuente de Hamás.

La Media Luna Roja egipcia afirmó que 153 camiones ya iban de camino.

Casi uno de cada seis niños sufre desnutrición aguda en Gaza debido a la guerra, concluyó un estudio publicado en la revista The Lancet y financiado por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).