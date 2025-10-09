Israel confirma que todas las partes firmaron primera fase del plan de paz para Gaza de Trump

Israel afirmó este jueves que todas las partes firmaron la versión final de la primera fase del acuerdo con Hamás para un cese al fuego en Gaza y una liberación de los rehenes israelíes, con vistas a poner fin a dos años de guerra.

Este acuerdo entre Israel y Hamás fue labrado a partir de un plan de 20 puntos planteado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y prevé la liberación de los rehenes israelíes que siguen con vida a cambio de la excarcelación de cerca de 2,000 palestinos.

La portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, informó que todas las partes firmaron en Egipto la versión final de este acuerdo para la primera fase del plan, tras las negociaciones indirectas en la localidad turística de Sharm el Sheij, con la mediación de Estados Unidos, Catar y Turquía.

La propuesta debe recibir la aprobación del gabinete del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a las 15:00 GMT (9:00 a.m. hora de México), tras un encuentro una hora antes de su gabinete de seguridad.

En Jan Yunis, en el sur de la devastada Franja de Gaza, los palestinos aplaudieron y gritaron de júbilo al anunciarse el acuerdo, según imágenes de AFP.

"A pesar de todos los muertos y la pérdida de seres queridos, hoy estamos felices tras el alto el fuego. A pesar de la tristeza y a pesar de todo, estamos felices", afirmó Aiman al Najar.

En la plaza de los rehenes de Tel Aviv, la gente también se abrazaba y se felicitaba con la esperanza de un retorno de los cerca de 20 secuestrados que siguen con vida.

El primer ministro Benjamin Netanyahu celebró "un gran día para Israel" y declaró que Trump debería recibir el Premio Nobel de la Paz.

Todavía persiste la incertidumbre sobre otros asuntos planteados por Trump como el desarme de Hamás y que Gaza sea gobernada por una autoridad de transición encabezada por él mismo.

El dirigente republicano detalló que habrá un "desarme" en la próxima fase del acuerdo y que la prioridad, de momento, es el regreso de los rehenes.

Hamás, a su vez, rechazó una autoridad de transición encabezada por el propio Trump. "Ningún palestino podrá aceptar. Todas las facciones, incluida la Autoridad Palestina [que gobierna parcialmente Cisjordania ocupada], lo rechaza", indicó Osama Hamdan, un dirigente del grupo islamista.

Israel espera visita de Trump el domingo

Trump anunció que intentará viajar a Egipto para la firma del acuerdo de alto el fuego, después de ser invitado por su par Abdel Fatah al Sisi.

Israel informó que el alto al fuego empezará en las 24 horas siguientes de la aprobación del gabinete de seguridad del gobierno israelí, una frágil coalición liderada por el Likud de Netanyahu, pero que depende de otras formaciones de ultra derecha.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, un aliado clave del partido Sionismo Religioso, ya adelantó que no respaldará el acuerdo.

El pacto busca poner fin a dos años de guerra en Gaza, un conflicto que estalló con el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí, que dejó 1,219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance de la AFP a partir de datos oficiales.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva que ya dejó al menos 67,183 muertos en Gaza, según las cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, consideradas fiables por la ONU.

La vocera del gobierno israelí declaró que el prominente preso palestino Marwan Barghuti, miembro de Fatah, la facción palestina rival de Hamás, no formará parte del canje.

Siguen los bombardeos en Gaza

Después del anuncio, la Defensa Civil de Gaza informó de nuevos bombardeos israelíes.

Para que se concrete el canje, el ejército israelí anunció que prepara el repliegue de sus tropas en el territorio palestino, del que controla aproximadamente el 75 por ciento.

Trump anunció en su red social Truth Social que "TODOS los rehenes serán liberados pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada, como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna".

De las 251 personas secuestradas por el movimiento islamista en su ataque de 2023, 47 siguen en Gaza, 25 de las cuales han muerto, según el ejército israelí.

Con el cese el fuego está previsto que al menos 400 camiones de ayuda entren cada día a la Franja durante los cinco primeros días, indicó una fuente de Hamás.

La Media Luna Roja egipcia afirmó que 153 camiones ya iban de camino.

Casi uno de cada seis niños sufre desnutrición aguda en Gaza debido a la guerra, concluyó un estudio publicado en la revista The Lancet y financiado por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).