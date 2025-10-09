La ONU alista plan para los primeros 60 días tras el alto el fuego en Gaza

La ONU afirma estar lista para lanzar, tan pronto como entre en vigor el alto el fuego en Gaza, un plan de 60 días para asistir a la población del territorio devastado, para el que ya dispone de 170.000 toneladas de ayuda humanitaria.

"Varios cientos" de camiones al día serán movilizados para implementar el plan en auxilio de una población a la que desde hace meses Israel no permite acceder a alimentos y medicamentos, entre otros productos de primera necesidad.

"Nuestro plan detallado y probado está en marcha. Nuestros suministros, 170,000 toneladas de alimentos, medicamentos y otros bienes, están disponibles. Nuestros equipos valientes, expertos y decididos están preparados", declaró este jueves Tom Fletcher, jefe humanitario de la ONU, durante una videoconferencia desde Arabia Saudita.

El bloqueo de Israel redujo drásticamente la ayuda vital a Gaza. La ONU declaró la hambruna en partes de ese territorio y dijo que cientos de palestinos han muerto de desnutrición.

Alimentos y agua

"La hambruna debe revertirse en los lugares donde ha arraigado y prevenirse en los demás", clamó Fletcher.

El plan proporcionará ayuda alimentaria a 2.1 millones de personas y asistencia nutricional más específica a 500,000 personas que padecen desnutrición severa.

Incluye distribución en especie, apoyo a panaderías y comedores comunitarios, y dinero en efectivo para que 200,000 familias adquieran los alimentos que elijan.

La ONU también pretende proporcionar servicios de agua y saneamiento a 1.4 millones de personas.

"Ayudaremos a reparar la red de distribución de agua (...) y las fugas de alcantarillado", "retiraremos los residuos de las zonas residenciales y proporcionaremos productos de higiene, jabón, champú, detergentes y toallas sanitarias", declaró el funcionario de la ONU.

Salud, educación, refugios

La ONU trabajará para restaurar el sistema de salud, que está "diezmado", proporcionar más equipos y medicamentos, aumentar las evacuaciones médicas, desplegar más equipos médicos de emergencia y fortalecer la atención básica y la salud mental.

Se prevé la distribución de "miles de tiendas de campaña cada semana".

"Ayudaremos a ampliar la atención de emergencia, la asistencia en salud primaria, salud infantil, salud sexual reproductiva, materna y neonatal, contra las enfermedades no transmisibles, la salud mental y la rehabilitación", dijo Fletcher.

El plan también incluye la reapertura de centros educativos temporales para 700,000 niños.

El dinero necesario

"Para que todo esto sea posible, necesitamos diez cosas", insistió Fletcher.

Entre estas condiciones mencionó el ingreso de "al menos 1.9 millones de litros de combustible cada semana", el restablecimiento del gas para cocinar y la apertura de todos los cruces fronterizos con más escáneres para agilizar la autorización de los envíos y la seguridad.

También que la población asistida pueda acceder sin obstáculos a la ayuda enviada, así como fondos para el plan.

"Hasta la fecha, solo se ha financiado el 28% del plan humanitario de 4,000 millones de dólares para 2025 en los territorios palestinos", lamentó.

La ONU necesitará fondos para superar las 170,000 toneladas de ayuda, especialmente en Israel, Jordania, Egipto y Chipre, que no serán suficientes para cubrir estos primeros 60 días.

"Seamos claros: este problema no desaparecerá en dos meses", advirtió el alto funcionario.