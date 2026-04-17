Georgieva dice que el FMI podría ofrecer programa de apoyo a Venezuela tras reanudar relaciones

El Fondo Monetario Internacional ⁠(FMI) podría ofrecer a Venezuela un programa de apoyo financiero ⁠como parte de su ⁠reanudación de las relaciones entre ambas partes, dijo este viernes la directora gerente de la entidad, Kristalina Georgieva, quien supeditó la ayuda a que se cumplan determinadas condiciones.

Georgieva declaró en una rueda de prensa en Washington que el FMI está dispuesto a formar un equipo de expertos para colaborar con las autoridades venezolanas, pero añadió que el país se enfrenta a "un camino ⁠muy difícil" para ⁠restablecer la estabilidad ⁠macroeconómica y financiera.

El FMI y ⁠el Banco Mundial anunciaron por separado el jueves que reanudaron las relaciones con Venezuela, que habían estado suspendidas desde 2019 debido a problemas relacionados con ⁠el reconocimiento del Gobierno.

INFORMACIÓN EN PROCESO...