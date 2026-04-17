Lectura 1:00 min
Georgieva dice que el FMI podría ofrecer programa de apoyo a Venezuela tras reanudar relaciones
El Fondo Monetario Internacional podría ofrecer a Venezuela un programa de apoyo financiero como parte de su reanudación de las relaciones entre ambas partes.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) podría ofrecer a Venezuela un programa de apoyo financiero como parte de su reanudación de las relaciones entre ambas partes, dijo este viernes la directora gerente de la entidad, Kristalina Georgieva, quien supeditó la ayuda a que se cumplan determinadas condiciones.
Georgieva declaró en una rueda de prensa en Washington que el FMI está dispuesto a formar un equipo de expertos para colaborar con las autoridades venezolanas, pero añadió que el país se enfrenta a "un camino muy difícil" para restablecer la estabilidad macroeconómica y financiera.
Te puede interesar
El FMI y el Banco Mundial anunciaron por separado el jueves que reanudaron las relaciones con Venezuela, que habían estado suspendidas desde 2019 debido a problemas relacionados con el reconocimiento del Gobierno.
INFORMACIÓN EN PROCESO...