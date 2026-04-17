Fiscalía interviene almacén con actas de la elección presidencial de Perú

Fiscales intervinieron este viernes un almacén donde la entidad organizadora de las presidenciales de Perú guarda las actas y papeletas utilizadas durante las caóticas jornadas electorales de días atrás, que terminaron con denuncias contra funcionarios y acusaciones de pérdida de material de sufragio.

Los conteos parciales progresan muy lentamente, pues casi todas las actas que quedan por contar han sido objetadas y deberán ser revisadas por tribunales electorales. Aún hay cerca de un millón de votos en juego.

Con el 93.3% de avance, los resultados parciales dan como clara favorita para el balotaje a la derechista Keiko Fujimori, con 17% de los sufragios.

El izquierdista radical Roberto Sánchez (12%) y el ultraconservador Rafael López Aliaga (11.9%) pelean codo a codo su pase a la segunda vuelta. La distancia entre ambos se amplió ligeramente este viernes, pero aún es ínfima: 13,000 votos.

El hallazgo el jueves de cuatro cajas con 1,200 papeletas de sufragio en un contenedor de basura en un distrito limeño profundizó los cuestionamientos sobre los comicios, marcados por retrasos en la entrega de material electoral que obligaron a las autoridades a ampliarlos una jornada.

La Fiscalía "efectúa diligencias en el almacén principal" de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), organizadora de las votaciones, "a fin de determinar el cumplimiento de sus funciones sobre el material electoral utilizado", indicó Ministerio Público en redes sociales.

López Aliaga, exalcalde de Lima, es el más crítico del proceso, al que ha llamado "fraude electoral" y pide su "nulidad absoluta". Ha ofrecido recompensas de 5,800 dólares para quienes le envíen pruebas de irregularidades.

El líder de Renovación Popular convocó a sus seguidores a una marcha el domingo.

"Nos estamos jugando el futuro del país, el respeto a nuestros votos y el derecho de no quedarnos de brazos cruzados mientras otros deciden por todos", escribió en mayúsculas en su Facebook.

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máxima autoridad de justicia electoral, declaró ante una comisión del Congreso que "existen serias irregularidades respecto del manejo y la función" de la ONPE en las elecciones.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, ha sido denunciado por el JNE, junto a otros tres funcionarios, por supuestos delitos contra el sufragio.