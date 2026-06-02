Cae techumbre en la Terminal 1 del renovado AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó esta noche que se desprendió la techumbre de uno de los puentes peatonales en las afueras de la terminal, de lo que resultó una persona lesionada.

De acuerdo con la renovada terminal con una inversión de 6,500 millones de pesos, el servicio médico del aeropuerto intervino inmediatamente para atender la emergencia.

“Hace unos momentos, sobre la avenida Capitán Carlos León, en una de las salidas vehiculares de la Terminal 1, una techumbre instalada en uno de los puentes peatonales, se desprendió del mismo. Se presentaron daños a una automovilista, quien resultó afectada, derivado de citado evento”, se detalló en su cuenta de X a las 19:22 horas (tiempo local).

Tras el incidente, se mencionó que se va realizar la investigación correspondiente, a fin de deslindar las responsabilidades que correspondan y la cobertura de seguro atenderá los daños que se hayan ocasionado.