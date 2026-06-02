Mifel suma nueva tarjeta en alianza con Mexicana de Aviación

Banca Mifel suma una nueva tarjeta a su anaquel, ahora en alianza con la aerolínea Mexicana de Aviación, y de la mano de Mastercard.

El objetivo, explicó la institución financiera, es facilitar que más personas puedan viajar por el país, ya que ofrece descuentos exclusivos, meses sin intereses, y otros beneficios.

“(Esta alianza) representa mucho más que una nueva forma de pago: una nueva manera de acercar a más mexicanos al mundo de los viajes, mediante una experiencia financiera moderna, digital, y diseñada para generar valor desde el primer día”, expresó al respecto Daniel Becker, presidente y director general de Mifel.

De acuerdo con la entidad, la alianza con Mexicana se da en un contexto de crecimiento del turismo doméstico y de expansión de la infraestructura aeroportuaria del país, incluyendo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde se presentó el producto.

Presentación de la nueva tarjeta Mexicana-Mifel del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.Cortesía

Destacó que Mexicana ha construido una propuesta centrada en democratizar el acceso al viaje, con tarifas competitivas y beneficios como equipaje de mano y asiento asignado, ademas de que prevé cerrar 2026 con 19 rutas y 12 aeronaves, y el 2030 con 20 aeronaves y más de 2.6 millones de pasajeros anuales.

“Para acompañar ese crecimiento y ofrecer más opciones de viajes a los mexicanos, Mifel pone a disposición herramientas financieras clave: meses sin intereses, recompensas, pagos digitales y administración desde una sola aplicación”, añadió el banco.

Así, entre los beneficios exclusivos de la tarjeta de crédito Mifel Mexicana (sujetos a términos, condiciones y disponibilidad) destacan: compra de boletos a meses sin intereses; hasta 50% de descuento en vuelos los días martes; equipaje de mano de hasta 10 kilos sin costo; asiento asignado incluido; primer cambio de vuelo sin costo de penalización; y 20% de descuento para viajar con mascota en cabina.

Resaltó que la tarjeta también participa en el programas Mifel Rewards, e incorpora capacidades digitales de Mifel incluyendo la administración desde la app, tarjeta virtual, CVV dinámico, bloqueo y desbloqueo de tarjeta, Apple Pay, Google Pay, Click to Pay y pago de servicios.

“Creemos que la inclusión financiera y la movilidad están profundamente conectadas. Cuando facilitamos el acceso al crédito, simplificamos el onboarding digital y creamos beneficios relevantes para el día a día, generamos nuevas oportunidades para conectar personas, familias y negocios”, expuso Becker.

Añadió: “la nueva tarjeta Mexicana-Mifel fue diseñada para acompañar a nuestros clientes antes, durante y después de cada viaje con beneficios tangibles desde el inicio”.

Se suma a otros anuncios recientes

Este lanzamiento, forma parte de otros anuncios recientes que ha realizado Mifel, como es el lanzamiento, hace apenas unos días, de la tarjeta World Legend Mastercard emitida en México a través de Mifel Ambassador, ademas de la exitosa emisión de deuda en los mercados globales por 300 millones de dólares.

“La tarjeta de crédito Mifel-Mexicana se suma a este impulso, extendiendo el alcance del portafolio hacia un segmento masivo de viajeros nacionales”, detalló la institución financiera.

Becker destacó que este lanzamiento forma parte de un momento de gran dinamismo para el banco que dirige.

Además, en una entrevista reciente con El Economista, Daniel Becker mencionó que Mifel se encuentra en la etapa final para saber si adquirirá una casa de bolsa, con lo que permitirá a sus clientes entrar al mercado accionario, pero también que las empresas medianas y grandes realicen emisiones de deuda y capitales.