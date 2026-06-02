Betterware concluye la adquisición de Tupperware en América Latina por 250 millones de dólares

Betterware de México (BeFra), una empresa dedicada a la venta de productos por catálogo para el hogar, finalizó la adquisición del 100% de Tupperware en América Latina, que incluye las operaciones en México y Brasil.

La transacción, valuada en 250 millones de dólares y anunciada inicialmente en enero pasado, también contempla una licencia perpetua, exclusiva y libre de regalías para el uso de la marca Tupperware en toda América Latina.

En un comunicado, la empresa detalló que la compra fue financiada con deuda y acciones. Del monto total, 215 millones de dólares fueron cubiertos en efectivo financiado con deuda y 35 millones mediante la emisión de nuevas acciones de BeFra.

Añadió que las operaciones adquiridas registraron ingresos por 270 millones de dólares y un flujo operativo (EBITDA) ajustado de 82 millones de dólares en 2025. El negocio generó además 48 millones de dólares en utilidad neta y 39 millones de dólares en flujo de caja libre estimado.

México fue la principal fuente de crecimiento, con ingresos de 179 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 74 millones de dólares, mientras que Brasil reportó ventas por 91 millones de dólares y un EBITDA de 8 millones de dólares.

"El cierre de esta transacción es un paso importante en nuestra estrategia regional”, dijo el director ejecutivo de BeFra, Andrés Campos.

Acotó que Brasil representa uno de los mercados de consumo más atractivos de América Latina y que la incorporación de Tupperware en ese país, junto con su posición en México, amplía el alcance regional de Betterware como la plataforma de venta directa en América Latina.

“La finalización de la adquisición de Tupperware representa un momento decisivo para BeFra y un paso transformador en nuestro viaje para construir la plataforma líder de productos de consumo en América Latina. Tupperware es una de las marcas más icónicas y queridas del mundo”, sostuvo Luis Campos, presidente de la junta directiva de BeFra.

Confió en que la integración permitirá impulsar nuevamente el crecimiento sostenible de largo plazo de una de las marcas más reconocidas de recipientes herméticos para el hogar, además de generar valor para accionistas, distribuidores, colaboradores y consumidores.

En septiembre de 2024, Tupperware Brands, fabricante estadounidense de recipientes herméticos de plástico con casi 80 años de historia, se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

El cierre de la operación se concretó después de obtener todas las autorizaciones regulatorias necesarias, incluida la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio (antes Cofece), así como el visto bueno de los accionistas de BeFra y el cumplimiento de las demás condiciones establecidas para la transacción.

Betterware es también dueña de Jafra, una empresa que comercializa artículos de belleza y cuidado personal por catálogo.

Tupperware Latinoamérica operará como una unidad de negocio independiente dentro de BeFra, aunque integrada a su plataforma operativa.

La compañía estará encabezada por el director ejecutivo, Andrés Campos, junto con el equipo directivo de BeFra. Además, contará con la asesoría de Luis Campos, presidente del Consejo, quien dirigió Tupperware Americas entre 1994 y 1999 y aportará su experiencia para apoyar el proceso de integración y el fortalecimiento de la marca.

El negocio adquirido es una plataforma integrada de manufactura y distribución, respaldada por más de 140 distribuidores y una red de más de 200 mil representantes de ventas independientes, además de plantas de producción en México y Brasil.