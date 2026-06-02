Sudáfrica aterriza en México con objetivo inédito en Mundiales

La selección de Sudáfrica ya está en territorio mexicano pensando en lograr un sueño inédito en la historia de los Mundiales: superar la fase de grupos.

Nueve días antes de inaugurar el Mundial 2026 contra México (11 de junio), los Bafana Bafana llegaron a Pachuca. Ubicada a menos de dos horas de la capital del país, la llamada ‘cuna del futbol’ será su base de entrenamiento este verano.

En total, siete de las 48 selecciones del Mundial 2026 tendrán su base de entrenamiento en México. En el caso de Sudáfrica, estarán específicamente en la Universidad del Futbol de Grupo Pachuca.

Los Bafana Bafana viajaron más de 15 horas desde Johannesburgo e hicieron una breve escala en Cabo Verde, una isla que pertenece al continente africano.

Según sus redes sociales, descendieron del avión ya en México alrededor de las 5:43 de la mañana del 2 de junio, para luego instalarse en el hotel Camino Real de Pachuca. Los únicos miembros que llegaron más tarde fueron Helman Mkhalele, entrenador asistente, y Mdu Mbatha, jefe de seguridad del equipo.

Regreso al torneo

Esta será la cuarta participación de Sudáfrica en una Copa del Mundo de categoría varonil mayor de la FIFA. Las anteriores fueron en Francia 1998, Corea-Japón 2002 y 2010, esta última como anfitriones.

La ilusión de sus aficionados no sólo proviene de romper con 16 años de ausencia en el máximo evento de futbol, sino porque no lo conseguían a través de eliminatorias desde 2002. En 2010, al ser anfitriones, ya tenían el boleto asegurado.

Por primera vez, África recibió nueve plazas directas a una Copa del Mundo y la oportunidad de una décima a través del repechaje intercontinental.

La eliminatoria africana fue de las más largas, extendiéndose de noviembre de 2023 a octubre de 2025. Sudáfrica sorprendió al finalizar líder del Grupo C por encima de Nigeria, considerada una de las grandes potencias de su continente.

Seis selecciones integraron el Grupo C, por lo que cada una enfrentó 10 partidos a lo largo de la eliminatoria (cinco de local y cinco de visita). Sudáfrica finalizó con 18 puntos, uno más que Nigeria.

Incluso, los Bafana Bafana pudieron asegurar su pase al Mundial desde antes, pero perdieron tres puntos por alineación indebida del futbolista Teboho Mokoena el 21 de marzo de 2025. Ese día, habían vencido 2-0 a Lesotho y tras esa situación el marcador oficial fue derrota 0-3.

Pese a esa circunstancia, Sudáfrica esquivó el repechaje y logró su tercera clasificación mundialista vía eliminatorias, después de 1998 y 2002.

Panorama en 2026

En el Mundial 2026, Sudáfrica enfrentará a México (Ciudad de México), Chequia (Atlanta) y Corea del Sur (Monterrey), cronológicamente, dentro del Grupo A.

Al haber 48 participantes, los mejores ocho terceros lugares de grupo avanzarán a ronda de eliminación directa, que esta vez iniciará con dieciseisavos de final.

Sudáfrica buscará evitar ser el último del Grupo A para tener posibilidades de conseguir algo histórico para su país en las Copas del Mundo, que sería el pase a dicha eliminación directa.

Su plantel es una incógnita, ya que apenas siete de los 26 convocados por el seleccionador, el belga Hugo Broos, juegan fuera de la liga sudafricana.

El más destacado es el delantero Lyle Foster, de 25 años, quien viene de jugar la Premier League con Burnley —aunque fue uno de los tres equipos descendidos—.

El resto de legionarios juegan en Chipre, Portugal, Noruega, Estados Unidos y la segunda división de Alemania (Ime Okon, en Hannover 96).

La selección sudafricana fue recibida con mariachis en Pachuca y tuvo su primera sesión de entrenamiento en la Universidad del Futbol la tarde de este mismo martes.