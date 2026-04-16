Candidato ultraconservador en Perú ofrece recompensa de 5,800 dólares por pruebas de fraude electoral

El candidato ultraconservador a la presidencia de Perú Rafael López Aliaga ofreció este jueves una recompensa de 5,800 dólares a funcionarios electorales que presenten información "veraz y comprobable" de irregularidades en los comicios.

El exalcalde de Lima, un admirador de Donald Trump, pelea voto a voto el segundo lugar para pasar a un balotaje en junio. La derechista Keiko Fujimori encabeza la disputa con 17% en los conteos parciales (92.9% de las actas).

López Aliaga, que exige la "nulidad" de los comicios, fue desplazado del segundo lugar este miércoles por el izquierdista Roberto Sánchez. Pero el margen de diferencia es ínfimo: 11.97% frente a 11.91%, menos de 10,000 votos.

"Si eres trabajador de (los organismos electorales) ONPE, JNE, o empresa vinculada al proceso electoral y tienes información veraz y comprobable sobre posibles irregularidades, fraude o sabotaje: Renovación Popular ofrece S/. 20,000 (unos 5,800 dólares) de recompensa", señaló el candidato de Renovación Popular en su cuenta de X. Ofreció "confidencialidad absoluta".

"El Perú necesita la verdad. Este es el momento de actuar", agregó.

Las elecciones presidenciales del domingo estuvieron marcadas por problemas en la distribución de papeletas de votación y urnas, lo que motivó retrasos en la apertura de decenas de centros de votación en Lima.

En una agitada jornada en la que policías y fiscales intervinieron las instalaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), unos 50 mil electores se quedaron sin votar y debieron ampliar el plazo hasta el lunes.

El jefe de ONPE, Piero Corvetto, fue denunciado junto con otros tres funcionarios por supuestos delitos contra el sufragio.

Durante un discurso a sus fieles, López Aliaga dio "24 horas" a las autoridades electorales para que declaren la "nulidad absoluta" de la elección.

Una misión de observadores de la Unión Europea señaló no haber encontrado "elementos objetivos" de fraude.

La mayoría de las actas por contar han sido observadas. El Jurado Nacional de Elecciones deberá verificar si unas 5,200, que albergan cientos de miles de votos, son válidas.