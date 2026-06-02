FIFA confirma a Gil Mora como el más joven del Mundial 2026

Oficialmente, Gilberto Mora es el ‘bebé’ del Mundial 2026. Esto, luego de que la FIFA confirmó que el mediocampista de la Selección Mexicana es el más joven dentro de los 1,248 futbolistas registrados en el evento.

Mora nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuando su papá, del mismo nombre, era futbolista de los extintos Jaguares de la Liga MX.

Tras debutar en Liga MX con Xolos en 2024, participó por primera vez con la Selección Mexicana mayor en verano de 2025 en Copa Oro. Fue parte de los 26 convocados por Javier Aguirre y, aunque no había tenido minutos en fase de grupos, se convirtió en titular a partir de cuartos de final hasta ser pieza clave del título.

Prácticamente un año después, fue incluido en otra lista de Aguirre, aunque esta vez para la Copa del Mundo 2026.

Y con ello impone dos marcas: ser el futbolista con menor edad de todos los convocados por las 48 selecciones y específicamente el más joven en jugar una Copa del Mundo con México.

Respecto a la primera marca, resalta que hay cinco jugadores del universo de 1,248 (26 por cada una de las 48 selecciones) que nacieron en 2008: Hugo Sochurek en Chequia, Hamza Abdelkarim en Egipto, Lennart Karl en Alemania, Ibrahim Mbaye en Senegal y Gilberto Mora en México.

Pero de todos, Mora es el único que terminará el Mundial aún sin cumplir 18 años. El resto llegó a esa edad incluso antes de la inauguración.

Habrá más de un cuarto de siglo de distancia entre el jugador más joven y el más veterano de este Mundial, reportó FIFA en un comunicado.

“Es llamativa la brecha generacional de más de 25 años que separan al jugador más veterano, Craig Gordon, de Escocia, con 43 años y 162 días, del más joven, Gilberto Mora, de México, con 17 años y 240 días. Asimismo, figuran 22 jugadores que tendrán menos de 20 años y otros siete que habrán cumplido los 40 cuando empiece la competición”.

La segunda marca de Gil Mora en este Mundial es que rebasará a Manuel Rosas como el mexicano más joven en este torneo. Participó en la primera edición, Uruguay 1930, con 18 años y 3 meses, pero no pudo disputar otra porque el Tri volvió a clasificar hasta 1950.

Después de ‘Morita’, el más joven de México en la lista de Javier Aguirre es Obed Vargas. Nacido en Alaska, Estados Unidos, actualmente tiene 20 años y juega para el Atlético de Madrid.

Orígenes de Mora

Gilberto Mora se define a sí mismo como más bajacaliforniano que chiapaneco: “Creo que (soy) más tijuanense, porque ya llevo como 10 años en Tijuana”, dijo en una entrevista con su club, Xolos, a finales de 2025.

Su familia emigró a Tijuana en 2015, cuando su papá empezó a trabajar en las fuerzas básicas de Xolos, un equipo inició su andar en Liga MX en 2012.

Desde entonces, y de manera gradual, ‘Morita’ empezó a forjarse en categorías inferiores. Fue hasta el 18 de agosto de 2024 cuando el entrenador del primer equipo, Juan Carlos Osorio —director técnico de México en el Mundial de Rusia 2018—, lo debutó en Liga MX.

Se convirtió en el tercer futbolista más joven en debutar en primera división en México con 15 años, 10 meses y 4 días en el triunfo 3-1 sobre Santos, incluso, aportando una asistencia.

“Vi en Gilberto un talento natural. Era un niño en su proceso de maduración fisiológico, todavía muy vulnerable, pero para mí lo fundamental eran los controles de giro. Con un solo movimiento es capaz de girarse y controlar”, describió Osorio unos meses después.

A menos de dos años de ese icónico momento, Gil Mora se confirma como el ‘bebé’ de la Copa del Mundo 2026 y con amplias posibilidades de ser transferido de la Liga MX a Europa en este mismo verano.