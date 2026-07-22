Fiscalía de Morelos investiga asesinato del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero

El alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, fue asesinado a balazos al interior de las instalaciones de la presidencia municipal, informó el miércoles la Fiscalía General del Estado de Morelos.

El alcalde de Temoac, Valentín Lavín, aliado del partido de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya había sobrevivido a un atentado con arma de fuego en enero, según medios locales.

A través de un comunicado, la Fiscalía de Morelos indicó que agotará todas las líneas de investigación en torno a los hechos delictivos suscitados este miércoles 22 de julio.

Señaló que personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales, intervinieron con las diligencias iniciales y el levantamiento del cuerpo.

Indicó que ya se desplegó un operativo en el "municipio de Temoac y sus alrededores en busca de los responsables de estos hechos delictivos".