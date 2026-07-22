Peso mexicano cierra estable frente al dólar; mercado espera noticias sobre el T-MEC

El peso mexicano concluyó prácticamente sin cambios contra el dólar las operaciones de mitad de semana. La divisa local se estabilizó a la espera de noticias sobre las negociaciones entre México y Estados Unidos para revisar el acuerdo comercial T-MEC.

El tipo de cambio terminó la jornada en 17.3989 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.3970 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento dejó para el peso una pérdida marginal de 0.01 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.4361 unidades y un nivel mínimo de 17.3862. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, caía 0.06% a 101.13 puntos.

Oriente Medio y diálogos comerciales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ⁠reiteró esta mañana su amenaza de atacar infraestructura iraní. Afirmó que sus fuerzas bombardearán un puente o central ⁠eléctrica en la Irán cada vez que ese país agreda a un barco en el estrecho de Ormuz.

En espera por claridad sobre una propuesta de alto el fuego, la atención local se concentra en las conversaciones comerciales entre México y Estados Unidos sobre el T-MEC. Los diálogos se llevan a cabo tras el anuncio de Trump de nuevos aranceles a Canadá.

"Los inversionistas locales centran su atención en posibles novedades comerciales relacionadas con el inicio de la tercera ronda de negociaciones bilaterales sobre la revisión del TMEC, entre México y Estados Unidos", dijo Monex Grupo Financiero en un reporte.

Esperan dato local de inflación

La atención de los operadores locales también se centra en la divulgación de la inflación de México en la primera mitad del mes, mañana. El consenso de los analistas es que la presión sobre los precios se reducirá a su menor nivel desde finales de 2020.

"El principal catalizador es el escalamiento del conflicto en Oriente Medio, que presiona a las materias primas (sobre todo energéticos), generando una narrativa inflacionaria y empujando los riesgos de inflación al alza", dijo Juan Carlos Cruz, CEO de MexFin.

Sobre el desempeño técnico del peso, el local Banco Base detalló que hay poco espacio para ganar terreno en el corto plazo, ya que el par se enfrenta a un soporte de 17.40 unidades por dólar y durante julio no ha logrado mantenerse por debajo de ese nivel.