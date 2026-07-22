CNE avanza en trazabilidad de los combustibles con programa de registro para autoconsumo

La Comisión Nacional de Energía (CNE) anunció la creación de un Programa Temporal de Registro para las instalaciones de despacho para autoconsumo de petrolíferos, con el que busca facilitar la transición al nuevo marco regulatorio.

Hoy hay sólo 350 permisos en operación para esta actividad, pero según el consultor del sector energético mexicano, Marcial Díaz, se espera que se registren más de 5,000 agentes que ya realizan o pretenden mejorar sus costos logísticos sin caer en un mercado alternativo.

El esquema permitirá que los regulados continúen operando mientras gestionan el permiso definitivo, fortaleciendo la trazabilidad de las operaciones y brindando mayor certidumbre jurídica durante este proceso.

La medida representa una señal positiva para las empresas que esperaban un mecanismo claro para regularizar sus actividades conforme a la nueva legislación, aseguró Marcial Díaz.

"El gran reto es que no sea una carga regulatoria más en donde se exija excesivamente, toda vez que las instalaciones de autoconsumo en su mayoría están muy lejos de ser similares a las de una estación de servicio", explicó el analista, "regular el autoconsumo es incursionar en regular sectores productivos que ejercen propiamente la actividad del mercado de combustibles, pues el suministro de combustible en su mayoría diésel es utilizado para diversas actividades".

Con este programa, la CNE tiene una gran oportunidad de generar condiciones para que el sector privado encuentre un equilibrio con el regulador.

"Veremos cómo se desarrolla la etapa del registro y luego el otorgamiento de permisos una vez que se generan las reglas", aseguró Díaz.

La CNE detalló que publicará en las próximas semanas el Programa de Registro de Personas que cuentan con instalaciones en las que se realiza la actividad de Despacho para Autoconsumo de Petrolíferos, el cual "establecerá un mecanismo temporal, ágil y excepcional para que las personas que obtengan el registro correspondiente puedan realizar la actividad de Despacho para Autoconsumo de Petrolíferos hasta en tanto solicitan y obtienen el permiso conforme a la regulación que, en su momento, emita la CNE".

Como parte de esta estrategia institucional, la CNE ha informado a la Fiscalía General de la República y a la Guardia Nacional sobre la implementación del Programa y las acciones regulatorias que se están llevando a cabo, con la finalidad de fortalecer la coordinación entre autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias durante el periodo de transición hacia el esquema definitivo de permisos. Lo anterior a fin de que ambas instituciones puedan considerar que las personas que obtengan y mantengan el registro señalado, cumplen con los requisitos para realizar la actividad de Despacho para Autoconsumo hasta que obtengan el permiso definitivo correspondiente, avanzando hacia la trazabilidad integral de los combustibles en México.