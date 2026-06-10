EU y la UE abordan la "coordinación" y "esfuerzos de respuesta" frente al brote de ébola en RDC

El Gobierno de Estados Unidos ha abordado con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la "coordinación" y "esfuerzos de respuesta" conjuntos frente al brote de ébola declarado a mediados de mayo en República Democrática del Congo (RDC), que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a emitir una alerta sanitaria internacional.

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Thomas Pigott, ha desvelado que el jefe de la diplomacia del país, Marco Rubio, ha mantenido una conversación con Von der Leyen "para discutir la coordinación y esfuerzos de respuesta estadounidenses y europeos" frente al brote, que deja también casos en Uganda.

"La máxima prioridad y el principal objetivo del Departamento (de Estado) sigue siendo proteger la salud del pueblo estadounidense y evitar que este brote de ébola llegue a nuestras costas", ha manifestado en un breve comunicado, sin más detalles sobre la conversación.

Por su parte, una portavoz de la Comisión Europea ha confirmado en declaraciones a Europa Press la llamada entre Von der Leyen y Rubio, en la que se abordó el brote del ébola, al tiempo que ha recordado que la respuesta del bloque está coordinada con la OMS y otros organismos y socios internacionales.

En este sentido, ha hecho hincapié en que la protección de la salud pública es una "prioridad absoluta" y ha reseñado que el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades considera que el riesgo para la población en el continente es muy bajo, por lo que los controles fronterizos existentes son considerados suficientes.

Las autoridades de RDC elevaron el martes a más de cien los muertos confirmados por ébola a causa del último brote, declarado en el noreste del país, a lo que se suman otros dos fallecidos en Uganda, en medio de los esfuerzos nacionales e internacionales para contener la propagación de la enfermedad.

El Gobierno congoleño señaló que hasta ahora hay constancia de 550 casos confirmados por pruebas de laboratorio, con 101 fallecidos, antes de agregar que 309 pacientes siguen aislados y 19 han logrado recuperarse. Al balance de casos en RDC se suman 19 casos confirmados en Uganda.

La tasa media de letalidad del virus del ébola ronda el 50%, con síntomas iniciales que pueden aparecer de forma repentina, como fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares y dolor de cabeza y de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y signos de deterioro de las funciones renal y hepática.

RDC, que en diciembre de 2025 decreto el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai, es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.