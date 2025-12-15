EU y Paraguay firman un acuerdo de cooperación militar

Estados Unidos y Paraguay firmaron este lunes un acuerdo de cooperación militar que "establece un marco claro para la presencia y las actividades" del personal estadounidense en el país sudamericano, informó el Departamento de Estado.

El Acuerdo sobre el Estatus de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) fue firmado en Washington por el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano.

El pacto facilita "el entrenamiento bilateral y multinacional, la asistencia humanitaria, la respuesta ante desastres y otros intereses compartidos en materia de seguridad", según detalló un comunicado.

El SOFA "refleja el compromiso de los Estados Unidos de coordinar estrechamente con Paraguay en materia de seguridad regional", declaró Rubio, citado en el texto.

Estados Unidos cuenta con numerosos acuerdos de este tipo en todo el mundo, para acordar el marco legal, las responsabilidades y derechos del personal militar cuando se encuentra bajo una jurisdicción extranjera.