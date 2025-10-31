Trump niega planes militares de Estados Unidos para atacar objetivos en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desmentido este viernes que el Ejército esté ultimando planes para atacar objetivos militares en Venezuela en lo que se trataría de un incremento exponencial en su lucha contra el narcotráfico tras las operaciones contra las presuntos lanchas de contrabando de droga que están ejecutando los militares norteamericanos en aguas del Caribe, criticadas por Naciones Unidas como un ataque contra el Derecho Internacional.

Trump ha respondido con un tajante "no" a la pregunta de si, como han informado el 'Wall Street Journal' y el 'Miami Herald', había tomado ya una decisión al respecto. Previamente, la secretaria adjunta de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, había desmentido la información y recordado al 'Herald' que cualquier anuncio de este calibre queda en manos del presidente estadounidense.

Proseguir con los ataques terrestres sería la culminación de una campaña mucho más agresiva por parte de Trump para detener el flujo de drogas y acorralar al presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien el gobierno estadounidense considera ilegítimo y que debería abandonar el poder.

La semana pasada, el Gobierno de EU anunció el envío de un grupo de ataque naval a Latinoamérica, con el portaaviones 'Gerald R. Ford' a la cabeza, en un paso más dentro de su despliegue destructores de misiles guiados como parte de sus operaciones de seguridad fronteriza. Trump ya había confirmado previamente que había autorizado operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Venezuela.