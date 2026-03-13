EU intensifica investigación por ataque a escuela en Irán ante posible responsabilidad militar

El ejército estadounidense dijo el viernes que intensificó la investigación sobre el devastador ataque perpetrado ⁠el 28 de febrero contra una escuela de niñas iraní, después de que varios medios de comunicación revelaron que la investigación apunta a que las fuerzas estadounidenses habrían sido responsables.

Irán ha afirmado que el ataque contra la escuela ⁠Shajareh Tayyebeh causó la muerte de 168 niñas. ⁠Si se confirma la responsabilidad de Estados Unidos, este caso se situaría entre los peores incidentes con víctimas civiles en décadas de ataques militares estadounidenses en Oriente Medio.

Reuters informó por primera vez de las conclusiones iniciales de la investigación el 5 de marzo.

Citando la gravedad del asunto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se negó a comentar las conclusiones preliminares de la investigación, afirmando: "No vamos a dejar que las informaciones nos guíen ni nos obliguen a indicar lo que ocurrió".

Afirmó que una investigación de mayor nivel estaría dirigida por un oficial general estadounidense que no se identificó y es ajeno al Mando Central que supervisa las operaciones contra Irán. El ejército estadounidense suele recurrir a esta medida para garantizar una mayor independencia de los investigadores.

"La investigación del mando durará todo el tiempo que sea necesario para abordar todas las cuestiones relacionadas con este incidente", declaró Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono.

El nuevo líder supremo de Irán culpó a los enemigos del país del ataque a la escuela en su primer mensaje a la nación el jueves, sin decir explícitamente que Estados Unidos fuera el responsable.

Posibles medidas disciplinarias

Tres funcionarios estadounidenses explicaron a Reuters que la investigación del mando a la que se refería Hegseth es una investigación administrativa conocida como "15-6", que puede servir de base para medidas disciplinarias si se justifica.

Por lo general, incluye declaraciones juradas o entrevistas con las personas implicadas. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para describir los procesos militares internos.

El ⁠jefe del Mando Central de Estados Unidos, el almirante Brad Cooper, ⁠ordenó la investigación 15-6 la semana pasada tras completarse ⁠la revisión inicial. El oficial externo fue designado el jueves, según un funcionario.

El acontecimiento pone de relieve la grave preocupación sobre ⁠cómo responder a la posible responsabilidad de Estados Unidos en la tragedia y la necesidad de examinar exhaustivamente el incidente.

"Indica que se reconoce que algo salió mal y que se intenta comprender qué ocurrió y por qué", dijo Annie Shiel, directora de defensa de Estados Unidos del Centro para Civiles en Conflicto.

Aún no está claro cómo las fuerzas estadounidenses pudieron haber atacado la escuela. Las conclusiones preliminares sugieren que podrían haberse basado en datos de objetivos obsoletos que, al parecer, no distinguían entre la escuela y la base militar iraní contigua en Minab, una localidad del sur de ⁠Irán.

Las grabaciones de vídeo y otras pruebas sugieren que la escuela fue alcanzada por un misil de crucero Tomahawk, un potente proyectil de precisión que poseen pocas naciones aparte de Estados Unidos.