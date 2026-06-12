Ricardo Gallardo refuerza movilidad metropolitana con nuevo mega puente vehicular 

•⁠ ⁠El Gobernador del Estado le cumple a los más de 1.8 millones de potosinos que radican en la zona metropolitana al inaugurar el mega puente vehicular en Circuito Potosí y Bulevar Valle de los Fantasmas.

•⁠ ⁠Esta obra mejorará la circulación vehicular y transformará la plusvalía del patrimonio de las familias de Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos, Cerro de San Pedro y la capital.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador del Estado, entregó a la ciudadanía de la zona metropolitana el puente vehicular más grande de San Luis Potosí, una obra histórica construida en la intersección del Circuito Potosí y el Bulevar Valle de los Fantasmas, detonando sin límites la movilidad y plusvalía de Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos, Cerro de San Pedro y de la capital en beneficio de 1.8 millones de habitantes.

Entre un gran respaldo de miles de familias potosinas y transportistas que por años pidieron que se realizara esta obra, el Gobernador Ricardo Gallardo aseguró que esta nueva infraestructura representa una transformación real que permitirá agilizar el tránsito diario de miles de automovilistas, transportistas y trabajadores que se desplazan entre los cuatro municipios, reafirmando su compromiso de crear más oportunidades para todas y todos, reducir tiempos de traslado y mejorar la calidad de vida de la población.

De igual forma, el Gobernador de San Luis Potosí comentó que se impulsará el desarrollo económico y elevará la plusvalía de viviendas, comercios y terrenos de toda la zona, además de obras complementarias en colonias aledañas como calles pavimentadas, nuevos drenajes, acceso al agua potable y obras que fortalecen el patrimonio de las familias.

Resaltó que la construcción del puente forma parte de la modernización del Circuito Potosí y de una estrategia de infraestructura sin precedentes que está llevando a las cuatro regiones de la entidad potosina. Además, destacó que la calidad de los materiales y la ingeniería empleada garantizan una obra duradera que servirá a las próximas generaciones, con una vida útil superior a los 100 años.

Finalmente, Ricardo Gallardo aseguró que, en este cambio que se vive y se siente, seguirá consolidando un San Luis Potosí más moderno, conectado y competitivo, donde las grandes obras se traducen en bienestar, desarrollo económico y mejores oportunidades para las y los potosinos.