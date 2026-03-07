Trump acusa a Irán de ataque mortal contra una escuela; reportan más de 160 estudiantes muertos

El presidente Donald Trump dijo este sábado que Irán era responsable del bombardeo a una escuela en la ciudad de Minab, y puso en duda la "precisión" del ejército iraní.

"Según lo que he visto, esto fue hecho por Irán", afirmó el republicano durante un intercambio con la prensa a bordo del avión presidencial. El diario The New York Times reveló que puede tratarse de un ataque estadounidense.

"Creemos que fue hecho por Irán. Porque son muy imprecisos con su armamento", agregó Trump.

Ni Estados Unidos ni Israel han admitido haber llevado a cabo tal ataque. Washington indicó que el Pentágono realiza una investigación.

"Estamos investigando. Pero el único bando que ataca a civiles es Irán", dijo el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, el sábado.

La cifra de víctimas no ha sido confirmada de manera independiente, pero las autoridades iraníes hablan de más de 150 personas, incluidos muchos niños.

UNICEF, por su parte, reportó que murieron 168 estudiantes, la mayoría "niñas de entre 7 y 12 años".

La AFP no ha podido acceder al lugar para verificar de manera independiente la cifra de víctimas ni las circunstancias de los hechos, pero estableció que el edificio estaba cerca de dos instalaciones controladas por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.

El New York Times mostró en una investigación que la tragedia pudo ser causada por un bombardeo estadounidense contra una base naval de la Guardia de la Revolución iraní en las cercanías.

El periódico descartó que un misil iraní hubiera impactado en la escuela.