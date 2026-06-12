SpaceX cierra su primer día en Wall Street con alza de 19%

Las acciones de SpaceX se dispararon un 19% el viernes en Wall Street, tras la espectacular salida a bolsa del gigante espacial y de la inteligencia artificial (IA).

Las acciones cerraron a 160.95 dólares, un 19.22% más que el precio inicial fijado por la compañía de Elon Musk. La fortuna de Musk también se disparó hasta superar el billón de dólares.

El debut en el mercado Nasdaq de Nueva York culminó semanas de frenesí inversor en torno a la compañía de cohetes, transformada ahora en un conglomerado de inteligencia artificial y satélites.

La empresa fijó el precio de más de 555 millones de acciones en 135 dólares cada una en un documento presentado el jueves ante el regulador de los mercados de Estados Unidos, valorando a SpaceX en algo menos de 1.8 billones de dólares.

Fundada por Musk en 2002, SpaceX se ha expandido hasta convertirse en un importante operador de satélites incorporando la compañía de inteligencia artificial xAI, que incluye la plataforma de redes sociales X (anteriormente Twitter).

El conglomerado, que cotiza bajo el símbolo bursátil "SPCX", está siendo objeto de gran atención para ver cómo Wall Street asimila la oferta.

SpaceX se adelantó a otros gigantes de la IA que aspiran a salir a bolsa. Tanto OpenAI como Anthropic presentaron recientemente la documentación inicial ante los reguladores.