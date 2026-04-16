EU endurece su política de visados para América Latina; toma medidas contra 26 personas

Estados Unidos anunció este jueves un endurecimiento de su política de visados para América Latina y el Caribe afectando en un primer momento a 26 personas, sin detallar nombres ni nacionalidades.

"Esta Administración negará a las potencias adversarias la capacidad de poseer o controlar activos vitales o de amenazar la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos en nuestra región", explica inicialmente el comunicado de prensa.

"En apoyo de este objetivo fundamental, el Departamento de Estado anuncia una expansión significativa de una política de restricción de visas ya existente", indicó.

El gobierno de Donald Trump ha utilizado varias veces la prerrogativa de dar o retirar visados.

El caso más sonado fue el del presidente colombiano Gustavo Petro, tras su presencia en una manifestación en las calles de Nueva York en septiembre al margen de la asamblea general de Naciones Unidas.

En plena pugna verbal entre Trump y Petro, el Departamento de Estado le retiró al mes siguiente su visado y anunció además sanciones contra él y miembros de su familia, por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Esas sanciones fueron retiradas luego, como parte del proceso de normalización de las relaciones entre ambos presidentes que desembocó en una invitación a Petro a la Casa Blanca.

Si bien en el caso del presidente colombiano el gobierno estadounidense brindó informaciones públicas, el Departamento de Estado ha destacado que no está obligado a dar nombres, por motivos de confidencialidad.

"Esta política ampliada nos permite restringir las visas estadounidenses de nacionales de países de nuestra región que (...) financien, proporcionen apoyo significativo o lleven a cabo actividades que sean adversas a los intereses de Estados Unidos en nuestro hemisferio y que los socaven", añade el texto.

"Para demostrar nuestro compromiso con esta política ampliada, hemos tomado medidas para imponer restricciones de visa a 26 personas en todo nuestro hemisferio que han participado en estas actividades", añadió, sin más precisiones.