EU revocará visa a presidente de Colombia por acciones "imprudentes" e "incendiarias"
El mandatario colombiano salió a una calle de Nueva York el viernes y con megáfono en mano pidió a los soldados de EU desobedecer las órdenes de Trump, para no atacar a Palestina.
Estados Unidos revocará la visa del presidente colombiano, Gustavo Petro, después de que "instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia", anunció el viernes el Departamento de Estado.
"Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias", dijo el Departamento de Estado en su cuenta de X.
El mandatario colombiano salió a una calle de Nueva York el viernes y con megáfono en mano ante varias personas pidió a los soldados de Estados Unidos desobedecer las órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para no atacar a Palestina.