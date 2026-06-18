Emiratos se suma a la prohibición de uso de las redes sociales a menores de 15 años

El gabinete de Emiratos Árabes Unidos, liderado por el primer ministro, Mohamed Bin Rashid Al Maktum, ha aprobado este jueves una resolución que prohíbe el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales, una medida adoptada por países como Australia, Turquía, Indonesia o, recientemente, Reino Unido.

La resolución establece la edad mínima para el uso de redes sociales en los 15 años e impide a los menores crear, usar o gestionar cuentas personales en redes sociales, así como interactuar con publicaciones o participar en grupos públicos y canales abiertos.

En concreto, la medida insta a las plataformas a tomar "todas las medidas" necesarias para hacer cumplir el veto, lo que incluye mecanismos de verificación "eficaces", como herramientas biométricas o tecnologías que utilicen Inteligencia Artificial (IA).

Los mecanismos de verificación deberán estar sujetos a revisiones y auditorías periódicas, y se deberán proporcionar información clara a los usuarios sobre su funcionamiento. Las plataformas tendrán un periodo de hasta 12 meses para implementar dichas medidas, según ha recogido la agencia de noticias estatal WAM.

Los menores de 15 y 16 años podrán utilizar las redes sociales, siempre que haya "medidas de protección" en sus cuentas, como restricciones de contenido según edad, la provisión de herramientas de control parental o la regulación del tiempo que pasan en ellas. Asimismo, la resolución señala que el consentimiento de los padres no supondrá una "exención" de las prohibiciones.

Abu Dabi ha argumentado que la resolución "se alinea estrechamente con las principales tendencias mundiales en protección infantil digital y establece un modelo innovador que combina eficazmente la seguridad digital, el empoderamiento familiar, la responsabilidad de las plataformas y la aplicabilidad práctica".