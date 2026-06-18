Los ataques rusos podrían reducir en un tercio las exportaciones de granos de Ucrania

El aumento de los ataques rusos contra los puertos marítimos y los buques ucranianos podría reducir los envíos mensuales de granos hasta en un tercio y ha dejado a los operadores de las terminales enfrentándose a pérdidas cada vez mayores que, dicen, no pueden cubrir por sí solos, señalaron funcionarios y directivos del sector.

Ucrania, uno de los principales exportadores de cereales del mundo, depende en gran medida de sus puertos del mar Negro, por los que transita más del 90% de sus exportaciones.

Tres exportadores y responsables del sector dijeron a Reuters que la intensificación de los ataques con misiles y drones contra puertos, buques, vías férreas e infraestructuras energéticas está amenazando el flujo de mercancías.

Rusia bloqueó durante un tiempo los principales puertos marítimos de Ucrania tras su invasión a gran escala en febrero de 2022, lo que obligó a Ucrania a desviar sus exportaciones hacia los puertos del Danubio en la temporada 2022/23. Sin embargo, tras un acuerdo para permitir el paso de cereales a través del mar Negro, los puertos de la región de Odesa han estado gestionando recientemente alrededor de 6 millones de toneladas de carga al mes.

"En teoría, los volúmenes de exportación desde los puertos de Odesa podrían reducirse a 4 millones de toneladas métricas al mes debido a los ataques", dijo Taras Vysotskyi, viceministro de Economía de Ucrania.

"Se podrían redirigir alrededor de un millón de toneladas a las terminales del Danubio, pero no más que eso, ya que la logística allí es cara".

Denys Marchuk, vicepresidente del mayor sindicato agrícola de Ucrania, la UAC, dijo que estaba de acuerdo con la valoración de este descenso y que los ataques a los puertos se encontraban ahora entre las mayores limitaciones para el sector.

Una caída del 30% en los meses clave para la exportación supondría un reto significativo para los exportadores, ya que Ucrania entra en la nueva temporada con grandes existencias de remanente, lo que ejercerá una presión a la baja sobre los precios internos y reducirá los ingresos de los agricultores.

Las interrupciones en las exportaciones también podrían tener amplias consecuencias para la economía ucraniana en tiempos de guerra, en la que las exportaciones agrícolas constituyen una fuente clave de ingresos en divisas.

Además, podría repercutir en los mercados mundiales. En las últimas temporadas, Ucrania ha representado alrededor del 6% de las exportaciones mundiales de trigo y aproximadamente el 11% de las exportaciones mundiales de maíz.

Ataques a las terminales

Rusia ha atacado repetidamente los puertos y las infraestructuras energéticas ucranianas durante la guerra. Kiev dice que los ataques tienen como objetivo socavar la economía de Ucrania y su capacidad para exportar alimentos a los mercados mundiales.

La presión sobre la logística es aguda para los operadores de terminales privadas, que han sufrido daños repetidos desde la invasión rusa.

Las pérdidas sufridas por las terminales portuarias desde el inicio de la guerra ascienden a 1,500 millones de dólares, según Marchuk, quien añadió que las terminales "realmente no disponen de fondos suficientes para su restauración".

Vysotskyi señaló que el Gobierno era consciente de ello, pero que los recursos presupuestarios se centraban actualmente en preparar a la red eléctrica de Ucrania para el invierno, cuando se espera que Rusia intensifique los ataques contra el sector energético.

Para los operadores de terminales, los daños no se limitan a los edificios o las instalaciones de almacenamiento. Afirman que los puertos utilizan equipos especializados que son difíciles de reemplazar rápidamente.

Arsen Muradian, director de Novotech-Terminal en Odesa, dijo esta semana en una conferencia sobre cereales celebrada en Kiev que el número de alertas de ataques aéreos había aumentado drásticamente en 2026, lo que obligaba a los trabajadores a pasar largas horas en los refugios.

"Hay turnos en los que la terminal funciona durante una hora y luego todo el mundo pasa 11 horas en los refugios", señaló Muradian, quien añadió que Odesa había registrado 2,600 alertas aéreas desde el inicio de la guerra, con una duración total de 50 días.

Aumentan las existencias

Los ataques contra buques que entran o cargan en los puertos también se han intensificado, señaló el propietario de una terminal, lo que ha elevado el costo del flete y ha hecho que los armadores se muestren más reacios a hacer escala en los puertos.

"Los armadores no quieren entrar en los puertos y están pidiendo tarifas de flete más elevadas", señaló Muradian.

Las restricciones ya se reflejan en los balances de cereales.

Oleksandr Terziev, de Kernel —uno de los mayores grupos agroindustriales de Ucrania—, señaló que se esperaba que Ucrania tuviera unas existencias de remanente de 9 millones de toneladas de maíz y trigo al 1 de julio.

APK-Inform, una consultora agrícola, señaló este mes que estimaba unas existencias de cierre aún mayores: 9.5 millones de toneladas al 1 de julio. Ucrania contaba con 7 millones de toneladas de cereales en existencias el pasado mes de julio y con 6.4 millones de toneladas un año antes.

Terziev señaló que esos volúmenes podrían haberse exportado, pero que los problemas logísticos habían impedido los envíos. Ucrania ha exportado 34,9 millones de toneladas de cereales en lo que va de la temporada actual, frente a los 39,5 millones de la temporada anterior.