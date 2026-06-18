Neymar no viajará con la selección brasileña para el partido contra Haití

El delantero brasileño Neymar no viajará con la selección para su segundo partido de la fase de grupos del Mundial frente a Haití, que se disputará en Filadelfia, mientras sigue recuperándose de una lesión en la pantorrilla, informó el jueves la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

"Se quedará en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación, haciendo uso de las excelentes instalaciones del hotel The Ridge y del CT (centro de entrenamiento) de Columbia Park", indicó la CBF en un comunicado.

El jugador de 34 años fue visto realizando ejercicios con el equipo tras calentar por separado con botas y con balón en una sesión de entrenamiento el miércoles.

Se había limitado a trabajar en el centro de entrenamiento del equipo con fisioterapeutas y preparadores físicos, ya que Brasil se mostraba cauteloso con su regreso a la competición.

Neymar se lesionó la pantorrilla derecha durante la derrota del Santos por 3-0 ante el Coritiba el mes pasado, la última de una larga serie de lesiones y contratiempos físicos para el exdelantero del Barcelona y el Paris Saint-Germain, que no ha jugado con Brasil en casi tres años.

Brasil tiene un punto tras empatar en su debut mundialista contra Marruecos, mientras que Haití ocupa el último lugar del Grupo C tras perder contra Escocia.