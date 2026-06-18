Cuando la IA se mete a la cancha de fútbol

En el Mundial de Brasil 2014 trabajaba en un periódico y dirigía los contenidos en redes sociales. Me pidieron tuitear en tiempo real los partidos importantes y las anécdotas curiosas. Creí que sería sencillo, aunque nada sé de fútbol: sólo tenía que documentarme en internet y seguir las transmisiones. ¡Fue horrible!

Me encontré con un mar de información que surgía cada minuto en las redes sociales, y que en lugar de informarme, me mantenía saturadísima y confundida: estadísticas, rumores, memes, opiniones, récords históricos y comentarios de aficionados... Comprobé el mal de la tecnología: tener más información no necesariamente significa entender mejor.

Si volviera a tuitear un Mundial, éste en específico, ¿la IA me lo haría más sencillo o me presentaría nuevos desafíos?

Porque aunque no lo notemos, esta Copa del Mundo tiene una característica distinta: la Inteligencia Artificial ya se metió a la cancha.

Desde hace meses se anunció que la edición 2026 sería la más tecnológica de la historia. Se juega en estadios repletos de sensores, cámaras, sistemas conectados y redes 5G. FIFA y Lenovo, por ejemplo, utilizan réplicas virtuales de los estadios sede para monitorear en tiempo real el flujo de personas, accesos, seguridad y operaciones técnicas. Incluso, han incorporado los ya famosos "perros robot", capaces de inspeccionar instalaciones y apoyar tareas operativas. Entre otras muchas novedades.

Pero hay, mucho más fuera de los estadios: millones de aficionados están siguiendo los encuentros desde sus dispositivos móviles. Un estudio de LHH (proveedor de soluciones de talento empresarial) calcula que entre 30 y 40% de los colaboradores siguen los grandes eventos deportivos durante la jornada laboral (seguro desde un celular), ya sea mediante transmisiones, actualizaciones o conversaciones. Hace apenas unos años, sin una televisión cerca con derechos de transmisión, algo así habría parecido imposible.

Sin embargo, el cambio más interesante es menos visible: estamos ante un Mundial "muy medido".

Detrás de cada jugada, estrategia y decisión hay herramientas IA que analizan, predicen y recomiendan. Esto tampoco debería sorprendernos. Históricamente, las grandes competencias deportivas han funcionado como "laboratorios tecnológicos" para probar innovaciones que después llegan a otros sectores.

¿Entrenadores o algoritmos?

Hoy, gracias a la IA, los equipos profesionales pueden analizar miles de horas de video para identificar patrones de juego, estudiar fortalezas y debilidades de los rivales, e incluso, calcular qué movimientos tienen mayores probabilidades de éxito.

La FIFA presentó una herramienta llamada Football AI Pro, diseñada para ayudar a entrenadores y analistas a interpretar enormes volúmenes de información. La organización ha insistido en que no reemplaza a los especialistas ni toma decisiones por ellos. ¿Es realmente así?

Porque esto comienza a volverse interesante cuando la tecnología deja de limitarse a observar y empieza a "sugerir".

Uno de los casos que conozco es el del Liverpool FC, que colaboró con Google DeepMind para desarrollar TacticAI, un sistema capaz de analizar jugadas y proponer jugadas que aumenten las probabilidades de éxito.

¿Fútbol o algoritmos?

¿Qué dicen los expertos sobre esto? Si una recomendación estratégica, en este caso, de fútbol, surge de un modelo matemático, ¿sigue siendo una decisión humana?

Para intentar responderme, le pregunté a varios amigos aficionados si notaban "la mano" de estas tecnologías durante el torneo.

La mayoría, ni siquiera son conscientes de ello. "Hasta que me lo dices, me doy cuenta de que sí hay tecnología detrás. Todas las mañanas recibo en mi celular un resumen de lo que pasa minuto a minuto. Ya no tengo que buscar nada ni preguntarle a nadie", me comentó uno de ellos, encantado de sentirse "al día"

Pero también están quienes empiezan a sentirse abrumados. Un amigo que memoriza estadísticas, récords y alineaciones, me confesó algo que no esperaba: "Lo emocionante era que tú mismo, al ver los partidos, vivieras y descubrieras cada dato y anécdota. Que me los suelten así nadamás, como si fuera economista obsesionado con la información, me quita la emoción de seguirlo".

Esto me hace pensar en algo más. ¿Todos estamos viendo el mismo Mundial?

Porque esto no es exclusivo del fútbol. Las plataformas digitales y la IA llevan años personalizando nuestra experiencia al ver series, escuchar música o navegar en redes sociales. El deporte simplemente se está sumando a una tendencia: cada persona recibe una versión ligeramente distinta de la realidad.

¿La IA puede saberlo todo?

Para mí, lo más interesante, lo que buscaría a toda costa si tuviera que volver a tuitear un Mundial, sería aquello que la Inteligencia Artificial no puede hacer y que aún no puede controlar: lo impredecible.

Porque esta Copa del Mundo también funciona como una metáfora de lo que vivimos actualmente: los datos participan cada vez más en nuestras decisiones, la IA nos moldea los escenarios, las oportunidades y nos permiten reducir errores... pero todavía no elimina lo más humano que existe: el elemento sorpresa.

Porque a pesar de todos los cálculos disponibles, el fútbol sigue siendo impredecible. Una lesión inesperada, un error, una inspiración repentina o una decisión arriesgada pueden cambiar el rumbo de un Mundial en cuestión de segundos. (Mala noticia para quienes han apostado en estas contiendas, apoyados por una IA).

No tengo idea de cómo le irá a México en sus siguientes encuentros. Tampoco sabría decir quién levantará la copa. Creo, que al menos por ahora, esto es lo que mantiene la magia de un Mundial.

¿Tú quién crees que ganará esta vez?