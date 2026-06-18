Analistas anticipan recuperación lenta del flujo petrolero por el estrecho de Ormuz

La recuperación de los flujos petroleros a través del estrecho de Ormuz y de la producción de crudo tras el acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán llevará tiempo, posiblemente varios meses, según indicaron analistas de dos bancos.

Los envíos a través del estrecho, por donde pasa cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo, se vieron interrumpidos durante el conflicto con Irán, lo que provocó una fuerte subida de los precios. El crudo referencial Brent subió hasta los 126 dólares por barril en abril, su máximo en cuatro años.

Goldman Sachs ha señalado que espera que las exportaciones de los países del golfo Pérsico se normalicen hasta alcanzar los niveles previos a la guerra a fines de julio, y que el bombeo se recupere en octubre.

Aunque la disponibilidad de buques no supone una limitación determinante para las exportaciones, la cautela de los armadores podría restringirlas, señaló.

"Consideramos que la aversión al riesgo de los transportistas constituye una posible limitación para los flujos, junto con los objetivos geopolíticos de Irán de cara a las próximas negociaciones del acuerdo nuclear, que durarán 60 días", señaló el banco en un informe del 17 de junio.

BNP Paribas señaló que, incluso en el mejor de los casos, la normalización de los flujos de petróleo llevaría varios meses, y que ello requeriría que los productores recuperaran unos 12 millones de barriles por día de producción paralizada.

Bank of America señaló que es probable que el desminado lleve meses, y no días, dados los retos logísticos, y añadió que los mercados petroleros podrían permanecer en déficit hasta el cuarto trimestre de 2026.

El precio del crudo ha bajado desde el acuerdo entre Washington y Teherán, y el Brent cotizaba en torno a los 77.16 dólares por barril la mañana de este jueves, ya que el acuerdo aliviaba las preocupaciones sobre una prolongada restricción de la oferta.