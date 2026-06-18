Peso mexicano se deprecia frente al dólar ante apuestas por alza a tasas de la Fed este año

El peso mexicano se deprecia frente al dólar la mañana de este jueves. La divisa local cede terreno, extendiendo el movimiento de ayer tras el aumento en las expectativas de inflación de la Reserva Federal (Fed) que reforzó las apuestas por una subida de tasas este año.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de en el nivel de 17.3552 unidades. Comparado con un registro de 17.3345 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una mejora de 2.07 centavos, equivalentes a 0.12 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.3994 unidades y un nivel mínimo de 17.2493. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, subía 0.56% a 100.65 unidades.

La Fed mantuvo ayer su tasa de interés sin cambios, pero sus nuevas proyecciones mostraron que nueve de los responsables prevén un aumento en ⁠2026. Además, el diagrama de puntos mostró una baja en la proyección del crecimiento y un fuerte incremento en inflación.

"Consideramos que la presión de alza prevalezca, luego de superar ⁠el promedio móvil de 50 días ⁠en 17.33. En este sentido, la resistencia que enfrentará se ubica en el nivel de 17.43, y el soporte se sitúa en ⁠17.25", destacaron en un reporte los expertos de Análisis Banorte.

Los operadores también siguen la publicación del texto de un acuerdo provisional firmado por Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto bélico, aunque persiste la cautela después de que ⁠Donald Trump amenazó con reanudar los ataques si existe un incumplimiento.

"La moneda local es afectada por el fortalecimiento generalizado del dólar estadounidense, derivado de la fragilidad del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, así como por las previsiones de que la Fed podría incrementar su tasa durante el año", destacó Monex.