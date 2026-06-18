InverCap Afore destaca en el SAR con resultados positivos en sus Siefores Generacionales

En un entorno financiero dinámico, los datos más recientes del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), correspondientes al cierre de mayo de 2026, muestran un desempeño favorable para los trabajadores mexicanos y reflejan la fortaleza del sistema pensionario.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), InverCap Afore se ubicó entre los primeros lugares en rendimiento de los últimos 12 meses en ocho de las diez Siefores Generacionales.

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Este desempeño ha contribuido de manera directa al crecimiento del saldo de las cuentas individuales de los trabajadores, fortaleciendo su patrimonio para el retiro.

Posiciones destacadas por grupo:

Primer lugar: SB 70-74, SB 75-79, SB 80-84, SB 85-89 y SB 90-94.

Segundo lugar: SB Inicial, SB 65-69 y SB 95-99.

*Cifras al cierre de mayo de 2026, publicados en la página de internet de la Comisión (www.gob.mx/consar). Rendimientos con precios de bolsa, ya incluye el cobro de la comisión. Rendimientos anualizados, últimos 12 meses. Los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.

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Especialistas del sector atribuyen estos resultados a una estrategia de inversión enfocada en aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados financieros bajo una visión de largo plazo, con énfasis en la protección y estabilidad del ahorro de los trabajadores.

Con rendimientos anualizados netos de hasta 19%, estos resultados también respaldan la competitividad del sistema de pensiones en México, que continúa consolidándose como una herramienta eficiente para la construcción de patrimonio y la preparación financiera para el retiro.

Los recursos en tu Cuenta Individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consar