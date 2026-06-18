Rusia celebra acuerdo entre EU e Irán y pide cumplir pacto para evitar nueva escalada regional

Las autoridades de Rusia han aplaudido este jueves el memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán para sentar las bases para un futuro acuerdo de paz en Oriente Próximo tras meses de hostilidades y han pedido a las partes "cumplir" lo pactado para evitar nuevas tensiones.

"Aplaudimos el logro del acuerdo sobre el cese del conflicto militar entre Estados Unidos e Irán. Destacamos el firme compromiso mutuo demostrado por Washington y Teherán de cumplir estrictamente los términos del memorando de entendimiento firmado. Elogiamos los enérgicos y eficaces esfuerzos de los mediadores paquistaníes y qataríes para resolver las diferencias existentes mediante negociaciones", ha indicado el Ministerio de Exteriores de Rusia en un comunicado.

En este sentido, ha aclarado que ahora la situación avanza hacia un periodo "delicado y crucial para la elaboración de un acuerdo integral". "Es imperativo que todas las partes implicadas en el conflicto cumplan estrictamente los acuerdos y eviten una nueva y peligrosa escalada de tensiones en la región, incluyendo Líbano", ha recalcado.

"Esperamos que el establecimiento de la paz contribuya a restablecer la confianza en las relaciones entre los Estados a ambos lados del golfo Pérsico, y que la reanudación de la navegación segura y sin obstáculos a través del estrecho de Ormuz, como lo era hasta el 28 de febrero, ayude a reducir la volatilidad en los mercados mundiales de energía y alimentos, que afecta principalmente los intereses de los países más vulnerables", recoge el texto.

"La reafirmación por parte de Irán de su firme compromiso con el Tratado de No Proliferación Nuclear constituye la mejor respuesta a los ataques y acusaciones infundadas contra Teherán por parte de quienes pretenden cuestionar su legítimo derecho a desarrollar y utilizar la energía nuclear con fines pacíficos", ha aseverado.

Además, ha aclarado que, desde un inicio, "la agresión de Estados Unidos e Israel ha sido no provocada" y ha destacado que Moscú ha ofrecido "una evaluación objetiva e inquebrantable y ha mantenido una postura responsable y de principios a lo largo del conflicto, tanto en la ONU como en otros foros internacionales".

"Hacemos todo lo posible por reducir la confrontación y facilitar una solución política. Expresamos nuestra disposición a seguir brindando un importante apoyo diplomático a los esfuerzos encaminados a la estabilización sostenible y a largo plazo de la situación en Oriente Próximo", ha añadido.

El Ministerio de Exteriores ruso ha hecho hincapié en que a finales de mayo el Gobierno presentó una versión actualizada del proyecto ruso para garantiza la "seguridad colectiva" en la región. "Esta iniciativa contempla un enfoque gradual para la resolución de conflictos, el principio de seguridad unificada e indivisible, el desarrollo de medidas para fomentar confianza y garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, con arreglo al Derecho Internacional", ha explicado.

"Queremos que impulse un debate sustancial sobre ideas y propuestas destinadas a configurar una nueva arquitectura postconflicto para las relaciones interestatales en esta región estratégicamente importante del mundo", ha apuntado.