Bolsa mexicana avanza; destacan acciones de Volaris

Las bolsas de valores de México avanzan la mañana de este jueves. Los índices locales suben en un mercado que sigue optimista por un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, que compensa un poco la apuesta por un aumento a la tasa de la Reserva Federal.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que mide a las acciones locales más negociadas, avanza 0.54% a 68,675.68 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), se mueve 0.54% al nivel de 1,379.54 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores avanzan. Destacan los títulos de Volaris, con un avance de 5.98% a 15.94 pesos, seguidos por los del conglomerado Grupo Carso, con 5.26% a 150.56 pesos, y Asur, con una mejora de 1.51% a 532.02 pesos.

Se anticipa una jornada volátil por el Triple Witching Day estadounidense, una jornada en la que vencen simultáneamente tres tipos de contratos: opciones sobre acciones, opciones sobre índices y futuros sobre índices y suele provocar un aumento del volumen de operación.