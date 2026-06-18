Wall Street negocia con ganancias; fabricantes de chips suben con fuerza por impulso de Intel

Los tres principales índices de Wall Street suben la mañana de este jueves. El optimismo por un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán contrarresta la preocupación ⁠sobre una posible subida de tasas de interés de la Reserva Federal este año para combatir la inflación.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.30% a 51,647.72 unidades, mientras que el S&P500, de las empresas más valiosas, gana 0.82% a 7,480.75 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico se mueve 1.08% a 26,301.42.

Los fabricantes de chips suben con fuerza, animados por el avance de Intel (+8.66%), cuyos títulos avanzan después de que el presidente Donald Trump anunció que Apple (+0.32%) acordó trabajar con la compañía para diseñar y fabricar sus chips en Estados Unidos.

Otros valores del sector de los semiconductores también subían. El gigante Nvidia (+2.04%), AMD (+3.53%) y Broadcom (+3.76%) subían impulsando al índice de semiconductores de Filadelfia alrededor de 6%. Empresas más pequeñas del sector subían casi 8 por ciento.

Siete de los 11 sectores principales del S&P 500 suben esta mañana y el de tecnologías de la información (+2.23%) encabeza las ganancias, seguido por el de servicios públicos (+1.42%). En el Dow Jones, destacan las acciones de Caterpillar (+3.34%) y Amazon (+2.69%).

Wall Street cayó ayer después de que la Reserva Federal elevó sus proyecciones de inflación y fortaleció las apuestas por un aumento en las tasas de interés este año. El optimismo sobre el reciente acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán ayuda a compensar las presiones.

Se anticipa una jornada volátil por el Triple Witching Day estadounidense, una jornada en la que vencen simultáneamente tres tipos de contratos: opciones sobre acciones, opciones sobre índices y futuros sobre índices, y suele provocar un aumento notable de operaciones.